Assi di forza, Amt annulla la gara per i bus elettrici flash charging: “Prezzi non in linea col mercato”

Genova. Primo intoppo per i quattro assi di forza del trasporto pubblico a Genova. Amt ha deciso di revocare il lotto di gara per l’acquisto dei 27 bus elettrici con tecnologia flash charging da destinare alla Valbisagno. La motivazione? “La base d’asta non è in linea con il mercato di riferimento e questo inevitabilmente comporta un restringimento della concorrenza con una platea di potenziali operatori economici interessati molto ridotta”, come si legge nella determinazione dirigenziale dell’azienda.

Amt aveva pubblicato il bando lo scorso 30 giugno, suddividendolo in due lotti: il primo, da 100 milioni e 800mila euro, relativo a 112 filobus con tecnologia Imc (in grado cioè di ricaricare le batterie durante la marcia agganciata ai cavi, per poter risparmiare sull’infrastruttura aerea) e il secondo da 22 milioni e 950mila euro per i veicoli che si ricaricano solo alle fermate e al capolinea, tecnologicamente più avanzati e finora mai utilizzati in Italia. Tutti fondi Pnrr, vincolati quindi alla scadenza di metà 2026 per la fine di tutte le operazioni.

Che la gara fosse piuttosto ardita lo si poteva evincere dal numero di mezzi ordinati (in tutto 130) e dai tempi di consegna strettissimi: giugno 2024 per i primi 12 mezzi flash charging, ottobre 2024 per i restanti 15, dicembre 2025 per i 112 filobus Imc. E infatti la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata più volte posticipata: fissata in origine al 31 luglio, è stata prima spostata al 31 agosto e infine, a seguito della riammissione di un operatore in precedenza escluso, al 20 novembre. Fino alla revoca parziale “in autotutela”, decisa negli scorsi giorni dagli uffici di via Montaldo, che in teoria non riguarda la parte più consistente della fornitura, quella per i filobus da mettere in servizio sulle altre linee.

Perplessità che alcune aziende avevano del resto manifestato chiedendo chiarimenti ad Amt: “Si evidenzia come la consegna e l’immissione in servizio di 112 filobus da 18 metri entro il 31 dicembre 2025 e di 27 bus elettrici flash-charging da 18 metri entro il 31 ottobre 2024, con firma del contratto entro il 31 dicembre 2023, risulti estremamente complessa“, scriveva ad agosto uno degli operatori chiedendo conferma dei tempi indicati. Un’altra ditta chiedeva poi una revisione degli importi “in considerazione delle numerose dotazioni di bordo richieste a carico del fornitore e, in particolare per il lotto 2, dei prezzi di aggiudicazione di gare europee per la fornitura di veicoli con la medesima tecnologia di ricarica”. L’azienda aveva tirato dritto confermando tutte le condizioni, salvo poi ripensarci perché “si è avveduta della necessità di una riconsiderazione complessiva delle condizioni connesse all’affidamento della fornitura in oggetto”.

Le tecnologie, come detto, saranno di due tipi. La parte più sostanziosa del “pacchetto” è rappresentata dai filobus Imc, equipaggiati con pacchi batterie da 90 kWh che consentano ai veicoli di percorrere almeno 20 chilometri senza linea aerea, anche col climatizzatore attivo alla massima potenza. Su e giù per la Valbisagno, invece, i mezzi elettrici dovrebbero funzionare in modalità del tutto wireless col sistema di ricarica Grid-eMotion messo a punto da Hitachi Energy, esplicitamente indicato da Amt nella documentazione di gara. In questo caso il pacco batterie dovrà avere una capacità di 120 kWh.

Resta da capire se la riformulazione della gara comporterà modifiche al progetto, visto che i ritardi oltre il 2026 non sono contemplati pena la revoca delle risorse Pnrr. Nel frattempo sono partiti i lavori per le sottostazioni elettriche in zona Sampierdarena e quelli per la ristrutturazione della rimessa Gavette in Valbisagno, destinata a ospitare una parte dei nuovi mezzi. La prima linea a entrare in funzione doveva essere proprio la Prato-Foce, sempre che arrivino in tempo i bus.