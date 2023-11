Asili nido e scuole infanzia, i genitori scrivono al Comune: “Cantieri Pnrr e ricollocamento dei bambini, situazione emergenziale”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Collegamento Genitori Genova sui cantieri legati all’edilizia scolastica con fondi Pnrr e sul ricollocamento dei bambini dei servizi tra gli 0 e i 6 anni.

“Gli assessori competenti ci hanno più volte ribadito che “non è una questione di soldi”, che “il Comune è pronto ad investire in nuove strutture” ma hanno sempre anteposto che “non si vuole perdere un centesimo di finanziamento” e per questo hanno individuato quali sedi di intervento non solo gli istituti che necessitano da tempo di un’urgente messa in sicurezza ma bensì l’immobile di piazza Palermo 13, appena riconsegnato ristrutturato dopo un decennio di lavori ai 120 bimbi della scuola infanzia Foce.

Rimane difficile da comprendere la scelta quando l’edificio della primaria Barrili all’attiguo civ. 11 non abbia infissi adeguati e abbia delle barriere architettoniche tali da non permettere ad un bimbo con disabilità anche temporanea di raggiungere i suoi compagni in classe.

Ma “il piano Marshall di edilizia scolastica”, come definito dagli assessori Piciocchi e Brusoni, prevede la spesa e la corsa al bonus dei fondi pnrr e la priorità è diventata la sudditanza alla burocrazia di un bando e alle sue “milestones”.

I bambini e le proprie famiglie sono passati dall’essere al primo posto quali fruitori delle future opere a soggetti sacrificabili di fronte alla proposta indecente del valore di qualche milione di euro.

Da marzo 2023, ovvero da quando sono stati resi pubblici gli interventi di edilizia scolastica con fondi PNRR, quali atti sono stati fatti dalla giunta per sistemare in maniera dignitosa i 120 bambini del Foce e i 50 del Fata Morgana a cui si richiede un sacrificio? Uno. Solo lo scorso 3 ottobre è stata avviata la ricerca di una sede tramite gara alla quale ha partecipato un solo soggetto ed i cui termini economici non sono ancora stati resi pubblici.

E’ stata scelta ancora una volta la soluzione meno onerosa da percorrere per l’amministrazione ma più disagevole per le famiglie, così come manifestato sin dall’inizio dai genitori.

Anzi, è la seconda soluzione meno onerosa: in principio, a marzo u.s., la scuola Foce sarebbe stata smembrata in 4 plessi diversi tagliando il numero di iscritti e di insegnanti.

Il merito del cambio di politica è dell’intervento dei genitori che hanno spinto l’amministrazione affinchè non diminuisse l’offerta e mantenesse le scuole nei propri quartieri.

L’impegno della giunta si era finalmente rivolto nella direzione di spendere il necessario per non penalizzare nessuno promettendo investimenti nel plesso di corso Torino 58, data come sede ufficiale delle due scuole a partire da Gennaio 2024.

Impegni e promesse rese solo per dichiarazioni senza realizzare alcun fatto concreto se non continuare, anche in questi giorni, a rifiutare il confronto con le famiglie che si sono viste negare gli incontri con gli assessori di riferimento, Brusoni e Piciocchi, previsti per metà ottobre scorso fino alla nota specifica diffusa per le prossime riunioni con la responsabile dell’ambito e i genitori: il 14 novembre (Fata Morgana) ed il 22 novembre (Infanzia Foce) le riunioni “non tratteranno il tema della sede”.

A Novembre inoltrato, con i cantieri che inizieranno entro il giorno 30, con i traslochi da farsi a dicembre in una sede che formalmente ed ufficialmente è corso Torino 58 e che a tutt’oggi non è nella disponibilità del Comune, le famiglie dei 120 bimbi del Foce e dei 50 bimbi del Fata Morgana non sanno dove dovranno accompagnare i loro figli al rientro dalle vacanze natalizie.

E non solo loro sono rimaste appese: vi sono tutte le famiglie che hanno i bimbi ancora in graduatoria che aspettano, le famiglie che a gennaio iscriveranno i propri figli per la prima volta e le insegnanti e le operatrici attualmente in servizio.

L’amministrazione sta gestendo in autonomia e senza coinvolgimento alcuno una situazione emergenziale che lei stessa ha creato e pretende che le famiglie si adeguino passivamente a soluzioni tardive e non condivise, accollandosi, a seconda dell’evenienza, i sacrifici sull’altare del “piano Marshall” e le accuse di essere d’intralcio ad un “intervento epocale” (su un singolo edificio recentemente ristrutturato?!).

L’unica soluzione per i bambini, arrivati a questo punto, è rimanere nei propri plessi sino al 30 giugno 2024 poiché è impensabile riorganizzare le famiglie e le loro routine di accudimento dei propri figli in corso d’anno e nelle poche settimane che rimangono. Siamo certi che gli zelanti uffici tecnici sapranno ora come gestire i cantieri senza interferire né con la presenza per 6 mesi dei figli a noi cari, nè con le milestones ministeriali del PNRR da rispettare e care all’amministrazione.

Coloro i quali non saranno nelle condizioni di poter accettare una destinazione diversa da Corso Torino 58 sulla quale hanno impostato le future dinamiche familiari, che peraltro sarà comunicata in extremis, si troveranno nella situazione di aut aut di dentro o fuori e quindi dovranno cercare alternative in emergenza nel settore privato/paritario o verificare con voi la possibilità di poter essere inseriti in altre scuole dei servizi comunali 0-6 del territorio.

Vi avvertiamo però che molti genitori che hanno la possibilità di tenere i propri figli a casa lo faranno producendo, seppur la formazione 0-6 non sia obbligatoria, una vera e propria dispersione scolastica.

Raggiunta la serenità data dal permanere sino a fine anno nelle attuali sedi, si dovrà subito ripartire con l’individuazione ancor più urgente di una destinazione certa per le nuove iscrizioni per l.a.s. 2024/2025 che inizieranno a Gennaio per evitare che vengano commessi gli stessi errori come la mancata valutazione preliminare in fase di progettazione del ricollocamento dei nostri figli e che si rinnovi quindi il turbamento del servizio di wellfare imprescindibile per le famiglie ed imprescindibile per una Genova del 2024. Attendiamo pertanto risposte e certezze per il futuro, ora”.