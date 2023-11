Arrestato il rapinatore seriale degli studenti di Castelletto: è un 32enne genovese

Genova. Ha un volto e un nome il rapinatore che nelle ultime settimane ha terrorizzato gli studenti che uscivano da scuola del quartiere di Castelletto.

Li minacciava con un coltello per farsi consegnare il denaro e i telefonini. La sua descrizione circolava da giorni sulle chat dei genitori della zona, “piercing e tatuaggio al volto, circa 30 anni” sempre più preoccupati a far rientrare da soli i figli con il rischio di trovarsi faccia a faccia con il malvivente.

Ieri i poliziotti della sezione rapine della squadra mobile, coordinati dal primo dirigente Gianfranco Minissale e dal vice Antonino Porcino, ho hanno arrestato dopo aver ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Matteo Buffoni su richiesta del sostituto procuratore Federico Panichi.

Lo hanno trovato in centro città. Il 32enne, Matteo Z. ha problemi di tossicodipendenza ed è attualmente senza un domicilio fisso. Ma proprio mentre gli agenti della mobile accompagnavano il 32enne in carcere a Marassi, i carabinieri sono intervenuti all’ ospedale San Martino di Genova dove era stata appena ricoverata la madre del 32enne, selvaggiamente picchiata in casa la sera prima.

La donna avrebbe raccontato di essere stata picchiata da due giovani sconosciuti a cui aveva aperto la porta, ma gli investigatori hanno il sospetto che la donna non dica la verità.

Il 32enne infatti non sarebbe stato nuovo a minacce e botte nei confronti della madre per avere soldi e addirittura l’avrebbe minacciata di farla picchiare da “amici suoi” se non gli avesse dato del denaro. Lui ai poliziotti della squadra mobile che lo hanno arrestato, ha detto di aver dormito fuori casa e di averne anche le prove visto che avrebbe passato la notte sotto una telecamera, ma gli investigatori sono convinti che in qualche modo c’entri lui con il pestaggio. Su questo episodio tuttavia indagano i militari dell’arma.