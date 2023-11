Aree ex Ilva, in Comune tutti d’accordo: “Rilancio dell’acciaio prioritario rispetto ad altri utilizzi”

Genova. Il rilancio dell’attività siderurgica è “fondamentale e prioritario rispetto a ogni eventuale prospettiva di razionalizzazione e utilizzo delle aree per altri e diversi insediamenti produttivi che, affiancandosi alla lavorazione dell’acciaio, siano in grado di valorizzare pienamente gli spazi e di contribuire alla crescita occupazionale ed economica della città”. È scritto nelle premesse dell’ordine del giorno sulla crisi degli stabilimenti ex Ilva votato all’unanimità in Consiglio comunale.

Il documento impegna il sindaco Bucci e la giunta a “garantire la propria presenza, in collaborazione con Regione Liguria, ai tavoli istituzionali e nelle opportune sedi affinché sia affermata la centralità della siderurgia nella realtà industriale ed economica genovese” e ad attivarsi perché il Governo “assicuri la strategicità della siderurgia e la imprescindibilità di un suo rilancio nelle politiche industriali del Paese” e perché “affianchi il socio privato, eventualmente anche valutando una modifica degli assetti azionario, così da definire al più presto un piano industriale”.

In ogni caso non si escludono a prescindere trattative per l’uso futuro delle aree ex Ilva, come invece avrebbe voluto l’opposizione. “L’obiettivo primario è garantire che la fabbrica di Cornigliano torni attiva e cresca – aveva detto ieri l’assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia ribadendo la linea della giunta – ma sse arrivano manifestazioni di interesse, dire che quelle aree non le useremo mai per altre finalità è un autogol colossale” nei confronti di ArcelorMittal “che ha il coltello dalla parte del manico”.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì con l’assemblea dei soci e lo sciopero a livello nazionale con un presidio a Milano al quale parteciperanno anche i delegati genovesi.

“Preoccupano moltissimo l’immobilismo dello stabilimento sul fronte della produttività e degli investimenti e le allarmanti carenze nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria emerse ieri durante l’audizione delle rappresentanze sindacali in occasione della commissione ad hoc – commenta il Pd -. La difesa dei lavoratori, sia in termini salariali che di sicurezza sul luogo di lavoro, deve essere la stella polare del processo di rilancio, costituendo il fine di ogni azione politica in questo campo. Il ruolo cruciale del settore siderurgico, sia per il Paese che per la città di Genova, deve poi essere difeso ribadendone la strategicità a supporto di un’intera filiera industriale che subirebbe pesanti conseguenze da un suo ridimensionamento o accantonamento. Per questo, è necessario che si definisca il prima possibile un piano industriale che abbia a oggetto il rilancio della siderurgia, tale da garantire solidità, competitività e prospettive di crescita agli stabilimenti del gruppo Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Assistiamo oggi a un inspiegabile immobilismo del Governo che diventa così, di fatto, complice della mancata tutela dei lavoratori e della situazione di profonda crisi che gli stabilimenti vivono oggi”.

“Invitiamo il ministro Urso a uscire dal proprio torpore e ad attivarsi rapidamente per far sì che il socio privato ArcelorMitta,- che ormai configura sempre più la sua presenza come un mero atto di speculazione, rispetti gli impegni presi. Chiediamo inoltre che il ministero delle Imprese e del Made in Italy si faccia protagonista al più presto della definizione di un piano industriale in grado di determinare il definitivo assetto del comparto, di garantire il rilancio della produttività e la continuità occupazionale e reddituale ai lavoratori del gruppo”, concludono i dem.