Anche a Genova arriva la “Biblioteca vivente”: cos’è e come funziona

Genova. Per la prima volta a Genova si potrà partecipare a una Biblioteca vivente. È un nuovo progetto del Comune di Genova – Assessorato Pari Opportunità e di Teatro Pubblico Ligure, guidato dalla direzione artistica di Sergio Maifredi e realizzato in collaborazione con ABCittà nell’ambito di Genova capitale italiana del libro 2023.

Nata in Danimarca nel duemila e diffusa in molti paesi europei, considerata dal Consiglio d’Europa come una buona prassi per il dialogo interculturale, la Biblioteca vivente è stata ideata per combattere i pregiudizi, attraverso le narrazioni autobiografiche di chi ne è oggetto.

Arriva a Genova il 5 dicembre 2023, nella forma di ALL – ABCittà Living Library, con un primo appuntamento alla Biblioteca Berio (via del Seminario 16) che sarà seguito da altri 5 incontri in luoghi diversi della città, articolati su tre differenti tematiche, fra questi il MOG (Mercato Orientale Genova) che ospiterà l’iniziativa il 20 gennaio 2024.

I lettori che vorranno “consultare” i libri umani si troveranno di fronte al consueto rituale della biblioteca: il bibliotecario, il catalogo, lo scaffale, i titoli, le quarte di copertina, il tempo della consultazione per approfondire il volume che ha destato un primo interesse, una volta effettuata la scelta, il “lettore” ascolterà la storia di cui è portatrice una persona reale, il libro umano, e potrà porre domande.

Già dai tempi antichi, la narrazione costituiva un momento essenziale per l’uomo; il racconto del proprio vissuto costituiva un ponte essenziale tra le generazioni; la stessa Odissea è il prodotto della narrazione/confessione di Ulisse che racconta sé stesso davanti al re dei Feaci e alla sua corte, infrangendo ogni stereotipo e consegnando le sue gesta e i suoi pensieri ai presenti e di fatto all’umanità tutta attraverso i secoli.

La narrazione ancora oggi è uno straordinario strumento di conoscenza che percorre la cultura di diversi popoli e generazioni, sono moltissime le testimonianze narrative che mettono in evidenza l’importanza psicologica, sociale e culturale di aprirsi al mondo, con tutte le difficoltà i rischi, ma anche il giovamento che ne possono derivare.

“Questo progetto – dice l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso – colloca Genova in un ambito transnazionale; quella dei libri umani è una pratica molto sviluppata in diversi paesi. Il fermarsi a parlare con persone che non conosciamo per capire chi sono, in un periodo frenetico, e dove spesso siamo travolti dai social media può servirci e servire alla comunità a superare pregiudizi e a formarci una coscienza personale libera da banali giudizi e discriminazioni”.

“Ho visto la “Biblioteca vivente” in Danimarca – dichiara Sergio Maifredi, direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure e del progetto – e da subito ho voluto proporlo al Comune. Ha da subito incontrato il favore del sindaco Marco Bucci e dell’assessore Francesca Corso. A me interessa la funzione primordiale del teatro, cioè riportare il teatro alla sua identità primordiale e più autentica: un uomo che si spoglia di tutto e si racconta a un altro uomo. È la condizione di Odisseo che arriva nudo all’Isola dei Feaci e si presenta, dopo avere perso tutto, ad Alcinoo. Ognuno è salvo finché ha una storia da raccontare”.

Un percorso innovativo per la città, che si inserisce nell’ambito di Genova Capitale Italiana del Libro 2023, attivando ulteriori modalità e canali a disposizione dei cittadini anche grazie a chi si è dimostrato disponibile e si è prestato, volontariamente, a diventare “libro umano” seguendo un opportuno corso di formazione con gli esperti di ALL – ABCittà Living Library. Che assieme ai funzionari del Comune rappresentati l’ambito culturale e bibliotecario in particolare, e al Teatro Pubblico Ligure hanno lavorato per portare a Genova questo strumento per la promozione del dialogo, la riduzione dei pregiudizi e l’incoraggiamento alla comprensione reciproca.

Un circolo virtuoso per aumentare la soglia di rispetto verso chi per sue esperienze, fede religiosa, identità, ma anche per il suo aspetto fisico, per i suoi orientamenti o per il suo stile di vita viene considerato lontano o addirittura nemico.

Sarà possibile “sfogliare” i libri umani nei luoghi che saranno pubblicati sui siti del Comune, di ABCittà e Teatro Pubblico Ligure.