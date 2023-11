Amt-polizia locale, prima verifica intensiva congiunta: previsto un intervento a settimana sino a Natale

Genova. Si è svolta ieri pomeriggio, in corso Buenos Aires, la prima verifica intensiva di Amt congiunta con il personale della polizia locale di Genova: l’accordo con le forze dell’ordine per il controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri dei mezzi Amt rientra tra le azioni del protocollo “Misure per il miglioramento della sicurezza del servizio e del personale nel trasporto pubblico locale”, siglato dall’azienda insieme a Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa. È previsto un intervento a settimana con questa modalità, fino all’inizio delle festività natalizie, con la possibilità di proseguire le azioni di verifica congiunta anche nel 2024.

In corso Buenos Aires, tra le 14 e le 18 di martedì 7 novembre, una squadra mista composta da 20 verificatori titoli di viaggio AMT e due addetti della polizia locale, ha svolto i controlli alle due fermate di Corte Lambruschini (entrambe le direzioni). Le verifiche sono state effettuate sulle linee urbane 15, 20, 36, 43, 44, 47, 85.

Nel corso delle quattro ore di controllo sono stati verificati 1.060 passeggeri, rilevando 61 situazioni irregolari per mancanza di titolo di viaggio. 24 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

Il tasso di evasione riscontrato è stato del 5,75%, dato considerato confortante per Amt.

Le nuove verifiche intensive congiunte con la polizia locale proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno eseguite da squadre miste in hub strategici della rete gestita da Amt. In affiancamento a queste azioni, proseguono anche i controlli mirati e ordinari che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori in ambito urbano ed extraurbano.