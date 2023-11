Amt a Orientamenti con uno stand lancia il nuovo corso per autista di bus

Genova. Anche Amt partecipa a Orientamenti 2023, il progetto promosso dalla Regione Liguria, con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (Fse), rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie. L’edizione 2023 si svolge ai Magazzini del Cotone, al Porto Antico, da oggi fino a venerdì 17 novembre: tre giorni di eventi, incontri e iniziative per aiutare i ragazzi a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro.

Un appuntamento a cui non mancherà l’azienda di trasporto pubblico genovese, presente con un proprio stand (modulo 8, primo piano) per far conoscere ai giovani le numerose opportunità di lavoro presenti in Amt.

Fra tutte le professioni, quella di autista bus è sicuramente la più ricercata in azienda: basti pensare che negli ultimi tre anni, su un totale di 560 assunti, 458 sono stati autisti. E proprio in occasione di Orientamenti 2023, allo stand Amt sarà possibile ricevere informazioni sul nuovo corso di qualifica professionale per conducente di mezzi di trasporto pubblico locale. Il percorso professionalizzante, finanziato dalla Regione Liguria con risorse del Fse, è realizzato da Proxima in partnership con Draivo e in collaborazione con Amt.

Il corso, proposto in due edizioni, si rivolge a 15 giovani per edizione (per un totale di 30 allievi) e prevede 300 ore di formazione tra teoria e pratica. Al termine del corso e al superamento con esito positivo dell’esame di qualifica finale, gli allievi potranno conseguire l’attestato di qualifica professionale di “Conducente di mezzi di trasporto pubblico locale”. È inoltre prevista l’assunzione in Amt per il 60% dei partecipanti che termineranno positivamente il percorso formativo e avranno superato l’esame di qualifica finale.

Le candidature sono aperte fino al 20 dicembre, tutte le informazioni sono disponibili sul sito.

Autisti, ma non solo: in Amt c’è anche spazio per le diverse professionalità legate alla manutenzione dei bus, della metropolitana, della ferrovia e degli impianti verticali, nonché per altre risorse specializzate. Non è un caso che Amt ami definirsi una grande città dei mestieri: nel corso del 2023 sono state assunte complessivamente 125 persone, di cui 24 donne. Gli autisti risultano la maggioranza, in totale 102 (di cui 19 donne), mentre le altre 23 persone hanno trovato impiego in diverse aree professionali presenti in azienda, così suddivise: 6 meccatronici, 11 operai addetti alla manutenzione di bus e altri mezzi e 6 impiegati tra informatici e amministrativi.