Alluvione del 4 novembre 2011: dodici anni dopo oggi Genova ricorda le sei vittime

Genova. Serena Costa, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera, le piccole Janissa e Gioia con la mamma Shpresa Djala: Sono passati 12 anni dalla terribile alluvione del 4 novembre 2011 che portò via la vita di sei donne e provocò immani danni in tutta la città dopo l’esondazione del torrente Fereggiano, ora protetto da uno scolmatore.

Per quei fatti l’ex sindaca Marta Vincenzi ha concordato nel processo d’appello bis una condanna a tre anni per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falso. Condannati anche alcuni funzionari dell’amministrazione di allora. Per la Cassazione “la macchina allestita dal Comune fu colposamente insufficiente e inefficiente”.

Oggi come ogni anno si terrà il ricordo delle vittime dell’alluvione presso il cippo di corso Sardegna (angolo corso De Stefanis) e, a seguire a Borgo Incrociati dove nell’alluvione dell’ottobre del 2014 morìAntonio Campanella. Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco di Genova Marco Bucci.