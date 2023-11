All’ospedale di Lavagna 108 donne soccorse dall’inizio dell’anno per aver subito violenza

Genova. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Asl 4 conferma il proprio impegno al fianco di tutte le donne che subiscono violenza e discriminazione di genere.

Dall’inizio del 2023, sono 108 le donne che hanno avuto accesso al Pronto Soccorso di Lavagna per aver subito violenza. Di queste, 23 hanno dichiarato di essere state aggredite da una persona conosciuta, 1 da una persona non nota, 74 non hanno specificato l’identità dell’aggressore. I dati sono in linea con quelli raccolti nel 2022, quando le cause d’accesso per “violenza altrui” a danno di pazienti donne sono state 116.

«Nel corso del 2023, al triage abbiamo inserito la voce “Violenza di genere” all’interno della codifica “sintomo guida”, per poter effettuare un monitoraggio più puntuale del fenomeno – dichiara la Direttrice della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Paola Truglio -. Finora abbiamo rilevato 7 casi di violenza di genere, 5 dei quali riconducibili a violenza sessuale».

Per definire e governare un percorso che garantisca continuità assistenziale alle donne vittime di violenza, che preveda l’attivazione tempestiva di un progetto di presa in carico territoriale finalizzato al superamento del trauma e che eviti passaggi ridondanti e inutili in più reparti e con più professionisti, l’Asl 4 si è dotata nel 2021 di una procedura specifica per le vittime di violenza e stalking. Si tratta di un percorso attuato in sinergia con gli altri attori presenti sul territorio, tra cui il Centro Antiviolenza, i Servizi sociali degli ambiti territoriali, le forze dell’ordine.

Per confermare simbolicamente il sostegno alle donne che subiscono violenza e discriminazione di genere, ieri alcuni Operatori e Operatrici dell’Asl hanno partecipato alla tinteggiatura della panchina rossa, posizionata all’ingresso del polo di Chiavari, in segno di partecipazione e vicinanza. Un impegno da riconfermare tutti i giorni dell’anno.