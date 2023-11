All’Istituto Odero quattro open day: novità del diploma in Servizi per la sanità e l’assistenza

Genova. La commissione orientamento dell’Istituto Attilio Odero invita genitori e studenti agli open day della scuola secondaria, in cui la teoria e la cultura si coniugano con l’esperienza e offrono agli alunni la possibilità di costruirsi un futuro immediato professionale e di vita.

Lo staff di insegnanti utilizza una didattica innovativa, improntata alla relazione e alla professionalizzazione, con l’obiettivo di prevenire la dispersione e di coinvolgere gli allievi e le allieve in attività extrascolastiche motivanti e altamente formative.

Il diploma corrisponde a Manutenzione e Assistenza Tecnica (con tre curvature: Elettrico-Elettronico, Riparatore auto e Termoidraulico), ed è articolato sul quinquennio del diurno e del serale di istruzione per adulti.

Quest’anno l’offerta formativa si arricchisce di un ulteriore percorso: la possibilità di acquisire un diploma in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, dopo cinque anni articolati tra materie specialistiche e trasversali, anche in collaborazione con Alisa (per la qualifica dal Terzo Anno), che mette a disposizione Professionisti e Docenti qualificati del settore.

Gli sbocchi professionali immediati sono: Operatore Socio-Sanitario e Animatore Socio-Educativo nelle strutture sia pubbliche che private, Insegnante Tecnico-pratico negli Istituti Professionali.

Questo percorso di studi rappresenta un unicum praticamente per tutta Genova, dato che l’unica altra scuola che dispone di un’offerta simile si trova a Sturla.

Gli Open Day sono stati organizzati nelle seguenti date:

Martedì 28 Novembre 2023 h 10,30-12,30 Martedì 5 Dicembre 2023 h 15,00-18,00 Venerdì 15 Dicembre 2023 h 10,30-12,30 Giovedì 18 Gennaio 2024 h 10,30-12,30

Sarà possibile visitare la scuola nel pieno della sua attività, per osservare gli studenti all’opera durante le lezioni e nei diversi laboratori. I referenti della Commissione Orientamento, insieme ad altri docenti, saranno a disposizione per fornire informazioni e delucidazioni ai partecipanti.

E’ possibile fissare un appuntamento extra-Open Day in altre giornate dell’anno scolastico (da concordare con i Docenti referenti dell’Orientamento e da prenotare con mail a orientascuola@ipsiaodero.it

Il diploma della Scuola Professionale Attilio Odero permette l’ingresso a tutti i corsi universitari, in particolare:

1. Manutenzione e assistenza tecnica prevede come sbocchi tecnico-specialistici tutte le branche di Ingegneria

2. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale facilita l’accesso ai corsi nelle facoltà di Psicologia, Scienze Sociali, Scienze della Formazione e Professioni Sanitarie.