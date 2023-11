Allerta gialla a Genova, arancione sul Levante: rischio esondazioni e mareggiata intensa

Genova. È iniziata alla 8 di questa mattina l’allerta arancione sul Levante della regione (zona C, Tigullio e Spezzino, e zona E, bacini padani orientali). Nella serata di ieri e nella notte si sono registrati rovesci localmente intensi, con 121,8 millimetri in due ore Mele, 80 a Giacopiane (Comune di Borzonasca) e 100 a Busalla. Al momento la situazione è sotto controllo.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – La nostra regione, in questi ultimi giorni, sta attraversando una forte ondata di maltempo, con piogge diffuse che stanno saturando i terreni, soprattutto a Levante. Nell’ultimo mese sono caduti circa 500 millimetri di pioggia. È importante non abbassare la guardia e porre la massima attenzione. Per la giornata di oggi si prevede la parte più consistente delle precipitazioni dalla tarda mattinata di oggi fino a tutta la serata, in particolare su levante e entroterra”.

Per quanto riguarda le condizioni del mare, attesa mareggiata intensa da stasera e per tutta la giornata di domani, accompagnata da venti molto forti da sud ovest su tutta la regione.

La scansione

Allerta gialla sul territorio del Genovesato dalle 6 alle 21 di giovedì 2 novembre

Allerta gialla dalle 6 alle 8 (alle 10 per i bacini grandi) e allerta arancione dalle 8 alle 24 sul Levante e lo Spezzino, sempre di giovedì 2 novembre

Allerta gialla dalle 6 alle 8 e poi dalle 8 alle 24 per l’entroterra del Levante

Allerta gialla per la costa del savonese e del Ponente dalle 6 alle 21

Sul Centro e il Levante, le attuali condizioni di saturazione e i deflussi dei corsi d’acqua mantengono molto elevata la reattività di tutto il reticolo idrografico che risponderà alle piogge previste con nuovi importanti innalzamenti di livello idrometrico in tutte le classi di bacino. In particolare a Levante i deflussi saranno associati a possibili criticità.

Le previsioni del tempo di Arpal

Mercoledì 1 novembre, condizioni di instabilità da metà giornata per il veloce passaggio di un disturbo in quota: possibili locali rovesci o temporali più insistenti sul Levante; dalla serata bassa probabilità di fenomeni forti ma possibili allagamenti localizzati a opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti in rinforzo dal tardo pomeriggio fino a forti sul Genovesato, il levante e il relativo entroterra.

Giovedì 2 novembre, un intenso passaggio frontale porta spiccata instabilità e piogge anche di intensità fino forte, localmente molto forte con cumulate fino a elevate sul Centro-Levante. Probabili rovesci o temporali organizzati di forte intensità, anche persistenti sulla costa e l’interno del Levante. I temporali potranno essere associati a violente raffiche di vento di tempesta anche durature. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento.

Venerdì 3 novembre, sono attese precipitazioni residue con isolati rovesci o temporali al più moderati sul Levante nelle prime ore della notte. Venti da Sud, Sud Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino a molto agitato, con mareggiate anche intense per onda lunga Sud Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Le mareggiate insisteranno sulle coste della Liguria per tutta la giornata; lento calo del moto ondoso dalla tarda sera.

Rischio “mareggiata storica”

Arpal ha emesso in Liguria anche un avviso per una forte mareggiata in arrivo da sud, che potrebbe portare a “un possibile scenario da mareggiata storica sul centro levante nelle giornata di venerdì”. Qui ulteriori informazioni.

L’ultima mareggiata di portata storica aveva colpito la Liguria nell’ottobre 2018 provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Golfo del Tigullio. In quella occasione la forza del mare fece crollare alcune parti della strada statale che collega Santa Margherita a Portofino, che rimase isolato a lungo, danneggiò una parte della diga del porto di Santa Margherita e fece crollare una parte della diga del porto di Rapallo, dove ci fu la “strage degli yacht”. Decine di imbarcazioni milionarie ruppero gli ormeggi e si schiantarono sugli scogi del lungomare provocando danni per milioni. Oggi lo scalo rapallese è difeso da una nuova diga rinforzata e più alta, ma in tutti gli scali del golfo in vista della tempesta si rafforzano gli ormeggi e si prendono tutte le misure di precauzione.

Cimiteri chiusi

A Genova le scuole sono aperte ma i cimiteri saranno tutti chiusi nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. Stop anche a moto, telonati e furgonati in Sopraelevata, chiusi giardini e parchi storici comunali, vietato l’accesso a spiagge e scogliere. Qui tutte le disposizioni.