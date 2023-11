Allerta arancione prolungata sul Levante fino alle 2 di venerdì, gialla su Genova fino a mezzanotte

Genova. L’allerta meteo arancione per temporali è stata prorogata da Arpal, sul Levante – dal monte di Portofino a Sarzana – fino alle 2 del mattino di venerdì 3 novembre. Fino a mezzanotte per l’entroterra del Levante (zona E). Resta gialla, ma prorogata fino a mezzanotte di oggi, giovedì 2 novembre, per il Genovesato. Mentre sul ponente l’allerta gialla si conclude alle 20 di oggi. Attenzione anche alle mareggiate.

La Liguria è interessata da piogge diffuse a carattere temporalesco, che nel corso della giornata potranno assumere localmente carattere molto forte e persistente sul Levante. Come indicato nei precedenti avvisi, la reattività del reticolo idrografico rimane molto elevata, e in ragione delle piogge previste, potrà portare a repentini innalzamenti dei corsi d’acqua del centro e del levante. In particolare sulle zone di costa ed entroterra del Levante si prefigurano rilevanti risposte su tutte le classi di bacino che potranno protrarsi fino alle prime ore di domani.

L’allerta meteo cambia così:

– Area C: ARANCIONE fino alle 3:00 di domani venerdì 3 novembre e poi GIALLA fino alle 8:00 (bacini medi e grandi). Sui bacini piccoli l’allerta ARANCIONE terminerà alle 23:59 di oggi, giovedì 2 novembre, seguita da una GIALLA fino alle 3:00 di domani.

– Area E: ARANCIONE fino alle 23:59 di oggi, giovedì 2 novembre, poi GIALLA fino alle 3:00 di domani venerdì 3 novembre

– Area B: allerta GIALLA fino alle 23:59 di oggi, giovedì 2 novembre

– Area A: allerta GIALLA su bacini piccoli e medi fino alle 21:00 di oggi, giovedì 2 novembre

– Area D: verde

Le previsioni del tempo

Oggi, giovedì 2 novembre, tempo fortemente perturbato con precipitazioni di intensità fino a molto forte che danno luogo a cumulate fino a elevate sul Levante; altrove cumulate areali fino a significative. Probabili rovesci o temporali forti o organizzati, anche persistenti sempre a Levante, costa ed entroterra. I temporali potranno essere associati a violente raffiche di vento di tempesta anche durature. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento.

Domani, venerdì 3 novembre, nelle prime ore della notte permane un’alta probabilità di temporali forti sul Genovesato. Permane in seguito una bassa probabilità di temporali forti sul Levante. Ancora venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte anche rafficati, in rinforzo settentrionali in serata sull’entroterra del ponente. Mare in aumento fino a molto agitato sottocosta, con mareggiate anche intense per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Lento calo del moto ondoso dalla serata.

Sabato 4 novembre il transito di una nuova perturbazione porta nuovamente precipitazioni con cumulate significative sulle del Levante, costa ed entroterra, dove si prevede una bassa probabilità di temporali o rovesci fino a forti. Venti da Sud-Ovest in rinforzo da metà giornata fino a forti anche rafficati. Nelle prime ore della giornata ancora mare agitato con mareggiate su tutta la costa; segue una temporanea scaduta e un nuovo aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio.