Allerta arancione, a Chiavari quasi tutte le scuole aperte: annullate le cerimonie per i defunti

Chiavari. A causa dell’allerta meteo emanata da Arpal prevista dalle ore 8 fino alle 23.59 di domani, giovedì 2 novembre, saranno annullate le cerimonie celebrative per la commemorazione dei defunti al cimitero urbano.

Confermata, alle 18 presso la Cattedrale di N.S dell’Orto, la celebrazione della Santa Messa presieduta da sua eccellenza il Vescovo Giampio Devasini.

Si ricorda, inoltre, che con allerta meteo arancione restano chiusi i parchi pubblici, giardini comunali e cimiteri. Domani le scuole saranno aperte a Chiavari.

Restano chiusi solo i plessi corrispondenti ai seguenti indirizzi, come da ordinanza sindacale: immobile scolastico in Via Millo n.4 – Istituto Assarotti, immobile scolastico in Via Castagnola n.2-4 e n.11-15, immobile scolastico in Via Santa Chiara 20 – limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza, immobile scolastico in Via Millo 121 – Casa Marchesani.