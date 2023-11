Alla Feltrinelli lunedì 27 la Armentrout Night: collegamento con la scrittrice per il nuovo romanzo

Genova. Lunedì 27 novembre alle 22 anche la Feltrinelli di Genova partecipa alla Armentrout Night. Si tratta di un’iniziativa dell’editore HarperCollins, in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

Jennifer L. Armentrout sarà in collegamento dagli Stati Uniti e presenta il primo romanzo della nuova Awakening Series “Fall of ruin and wrath – Nata dalle stelle” in dialogo con Megi Bulla, alias la bookinfluencer @LaBibliotecadiDaphne in collegamento dalla Libreria Feltrinelli di Milano.

L’evento si svolgerà in contemporanea in altre 3 Feltrinelli d’Italia: Feltrinelli Milano, piazza Piemonte; Feltrinelli Roma, via Appia e Feltrinelli Bari, via Melo e in collegamento online per chi avrà acquistato il libro sul sito Ibs Feltrinelli.it.