Alberto Scagni in coma farmacologico dopo il pestaggio in carcere. Il garante dei detenuti: “Perplessità sui reparti protetti promiscui”

Genova. Restano gravi le condizioni di Alberto Scagni, il 42enne condannato a 24 anni e 6 mesi di carcere per avere ucciso la sorella Alice a Genova nel maggio del 2022. Trasferito da meno di un mese nel carcere di Valle Armea, a Sanremo, Scagni nella notte tra mercoledì e giovedì è stato picchiato da due compagni di cella, che lo hanno rinchiuso all’interno e aggredito utilizzando la gamba di uno sgabello.

Oggi è ricoverato in Rianimazione, intubato e in coma farmacologico, all’ospedale Borea di Sanremo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione facciale. Ha naso e mascella fratturati, e fratture anche a costole e a una vertebra. Verrà mantenuto in coma sino a lunedì, quando verranno effettuati nuovi esami, e non è considerato in pericolo di vita.

La procura di Imperia ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e di cosa sia esattamente accaduto all’interno di quella cella del padiglione Z del reparto C, quello in cui si trovano i detenuti protetti, si sa ancora poco. L’aggressione è stata denunciata dai sindacati di polizia penitenziaria, che hanno descritto una situazione potenzialmente esplosiva puntando il dito anche contro lo stato generale delle carceri liguri: Scagni, secondo quanto riferito dai sindacati, è stato sequestrato in cella per ore e brutalmente picchiato, e soltanto una lunghissima trattativa, l’arrivo del magistrato di turno e della direttrice del carcere hanno impedito il peggio, complice anche l’irruzione degli agenti della polizia penitenziaria.

Ciò che balza agli occhi, però, è che Scagni fosse sistemato in una cella che ospitava quattro detenuti – lui, i due cittadini marocchini che l’hanno aggredito e un altro detenuto rinchiuso nel bagno durante l’aggressione – e che era in un reparto protetto cosiddetto “promiscuo”, ovvero un reparto in cui sono effettivamente detenute persone che necessitano di particolari precauzioni, ma molto diverse tra loro anche a livello di reati commessi. Scagni era già stato picchiato nel carcere di Marassi, poche settimane dopo la condanna per omicidio a 24 anni e 6 mesi, e da lì a poco ne era stato disposto il trasferimento a Sanremo, con tutta probabilità proprio in ottica di tutela. Eppure è a Sanremo che ha subìto l’aggressione più grave. Su questo si interroga Doriano Saracino, garante per i diritti delle persone detenute in Liguria.

“Ci sono elementi su cui la magistratura farà i suoi accertamenti, e vari aspetti che vanno chiariti e su cui risponderà l’amministrazione penitenziaria. Scagni è stato trasferito da Marassi a Sanremo, non so se il motivo del trasferimento fosse legato al pestaggio che si era verificato in carcere a Marassi o per motivi diversi, ma sono propenso a credere che il motivo sia legato alla garanzia della sua incolumità – spiega a Genova24 – e dunque va detto che se questo era il motivo non si è riusciti a garantirla. Non si tratta di colpevolizzare qualcuno, la mia non è una critica alla forze di polizia né alla direzione del carcere, ma ci sono molti aspetti da chiarire e altrettanti su cui riflettere”.

La prima domanda che si pone Saracino è “quanto tempo è passato prima dell’intervento, è una domanda che non ha una risposta conosciuta. Quando si verifica un evento di questo tipo in carcere è necessario intervenire in modo tempestivo. Sono certo che così sia accaduto, ma si parla di 4, 5 ore in cui Scagni è stato in mano agli aggressori. Si tratta di ore in cui è stato picchiato e torturato, oppure di ore in cui era in corso la trattativa, e l’ostaggio era in vista in attesa della liberazione?”.

Un altro aspetto da chiarire è se l’attenzione non fosse “troppo concentrata su aspetti di rischio di autolesionismo o rischio suicidio da parte di Scagni, piuttosto che sul rischio di un’aggressione ai suoi danni. Personalmente ho molte perplessità sui reparti protetti promiscui, in cui ci sono tipologie di persone detenute di tipo diverso e con profili molto diversi tra loro a contatto l’uno con l’altro. In questi reparti non ci sono solo persone che hanno commesso reati contro le donne o contro i bambini, uno tra i crimini più odiosi, ma anche persone che hanno commesso rapine e crimini di strada e sanno somministrare la violenza, che è ciò che è successo a Scagni”.

Una situazione di questo genere non è facile da gestire, tenuto conto dei numeri. Oggi in Liguria ci sono circa 1.500 persone detenute, e il 10% è ristretto in reparti protetti: una cinquantina a Sanremo, una settantina a Pontedecimo, tra i 15 e i 20 a Marassi e altrettanti alla Spezia: “La sensazione che si ha è che se questi reparti sono misti è molto difficile gestirli – conclude Saracino – Bisogna cercare di vedere la situazione nel suo insieme e porsi domande su come agire al meglio. Va ricordato che queste persone sono affidate alla custodia dello Stato. È fondamentale vedere le criticità, parlarne e cercare di andare verso un cambiamento positivo”.