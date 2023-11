Affitti brevi e cedolare secca, il sindacato inquilini replica a Confedilizia: “Tassazione deve essere equa”

Genova. Anche Sunia, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, interviene sul tema caldo degli affitti brevi e della cedolare secca, commentando quanto dichiarato da Confedilizia in giornata.

La nuova Legge di Bilancio prevede infatti che dal 2024 cambi la tassazione sugli affitti brevi: chi ha un immobile che affitta per brevi periodi dovrà scegliere tra cedolare secca e Irpef. E Confedilizia ha sottolineato come questi cambiamenti comporteranno una “stangata per 11mila liguri”.

In una nota Bruno Manganaro, segretario regionale Sunia, sottolinea come “è vero: bisogna incentivare l’affitto, ma se quello breve non viene tassato correttamente il problema rimane. Se l’affitto breve conviene di più degli incentivi a canone concordato, niente cambia”.

“Le dichiarazioni di Confedilizia sulla tassazione dei proprietari che fanno affitti brevi ci svela per la prima volta quanti sono: undicimila – prosegue Manganaro – I sindacati inquilini avevano ragione nel denunciare una situazione che in altre città ha visto i sindaci intervenire su questo problema”.

“Sembra che in Italia l’unica tassazione certa e alta debba riguardare il lavoro dipendente, mentre per altri che fanno profitti si possono chiudere gli occhi – conclude il segretario regionale – Per gli incentivi ci vogliono risorse e questa passano da una tassazione equa e progressiva tanto più se riguarda la rendita immobiliare”