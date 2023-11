Abolizione della pena di morte, domani a Genova il sit-in della Comunità di Sant’Egidio

Genova. Il 30 novembre del 1786 venne abolita, per la prima volta, la pena di morte in uno Stato, il Granducato di Toscana. Da allora molta strada è stata fatta nel cammino che porta all’abolizione della pena capitale nel mondo.

La Comunità di Sant’Egidio, che negli ultimi anni ha portato avanti una campagna in tutti i continenti per giungere ad una moratoria universale, invita tutti venerdì 1° dicembre, alle 18.00, ad un sit-in in piazza Matteotti, a Genova per ascoltare la testimonianza di Gary Drinkard, che ha trascorso quasi sei anni nel braccio della morte dell’Alabama per un crimine che non ha commesso.

Alle 19.30, nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato si terrà una veglia di preghiera per tutti condannati a morte.

“Tanto si può e si deve fare ancora contro questo strumento altamente inumano oltre che inutile, di cui non si è mai dimostrata l’efficacia come deterrente, mentre degrada la dignità degli Stati, riducendoli a meri esecutori di ingiustizia”, ricorda la Comunità.

Per l’occasione, grazie all’adesione del Comune di Genova, la Fontana di piazza De Ferrari verrà illuminata per tutta la giornata di oggi – in contemporanea ai monumenti di oltre 2mila Città per la Vita nel mondo – per dire di “no” alla pena di morte.

Si tratta di una mobilitazione mondiale, che intende lanciare anche un forte appello in favore di Kenneth Smith, il detenuto nel braccio della morte in Alabama la cui esecuzione con l’azoto – procedura considerata “inumana” nel caso degli animali – è stata fissata il prossimo 25 gennaio.