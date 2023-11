A26, auto in panne sull’unica corsia verso Genova: code e disagi tra Masone e Voltri

Genova. Code e disagi in questi minuti in A26 dove un’auto in panne sta provocando di fatto il blocco della circolazione per il traffico in direzione di Genova, tra Masone e lo svincolo con la A10.

Secondo le prime informazioni, infatti, un’auto si sarebbe fermata a causa di un guasto mentre transitava nel tratto interessato dai cantieri e che ha solamente una corsia operativa. Immediato, quindi, il blocco della circolazione.

Al momento quindi si registrano code di alcuni chilometri in aumento. Sul resto della rete autostradale del nodo di Genova, al momento, non si registrano altre criticità se non il traffico intenso tra Bolzaneto e lo svincolo con l’A12 e nel tratto tra Chiavari e Rapallo sempre sulla A12, Genova-Livorno