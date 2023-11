A Santa Margherita le stelle del Dodgeball: open day all’istituto Colombo e sfide nella palestra di via Dogali

Santa Margherita Ligure. Domani (sabato 11 novembre) dalle 9:00 alle 11:30, la palestra dell’istituto Colombo ospiterà un Open Day di Dodgeball.

Grazie alla disponibilità della Figest (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e di alcune tra le squadre più importanti del panorama italiano del Dodgeball, i partecipanti avranno la possibilità di venire a contatto con questo sport sempre più praticato sia a livello amatoriale che agonistico.

La partecipazione non ha limiti di età ed è gratuita.

A seguire, nel pomeriggio di sabato e la mattina di domenica, nella palestra di via Dogali si sfideranno alcune delle squadre che compongono i cartelloni principali del Dodgeball italiano tra Dodgeball Valdinievole Altopascio, Dodgeball Pegaso Lucca, Sparta Prato, Dodgeball Sharks Ravenna. Ingresso libero.

Dichiara il Presidente del Circolo Anspi Istituto Colombo Massimo Costa: “Ringraziamo la Figest e il responsabile Dodgeball Italian neo eletto Eugenio Lucchesi, a cui auguriamo buon lavoro per il nuovo incarico, per aver scelto il nostro istituto per questa manifestazione che ci permette di valorizzare la nostra struttura anche dal punto di vista sportivo. L’istituto Colombo infatti, con le sue 18 camere, con i suoi spazi aggregativi e con la sua palestra, rappresenta quasi un ‘unicum’ nel Levante ligure e dà la possibilità anche a realtà sportive di immergersi totalmente nelle discipline praticate”.