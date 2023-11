A Palazzo della Meridiana il contest culinario Liguria-Giappone, sfida tra 20 food blogger

Genova. Nell’ambito della mostra Itadakimasu. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime, in corso fino al 28 gennaio 2024 nelle sue sale, Palazzo della Meridiana di Genova presenta il contest culinario “Liguria – Giappone”, un’iniziativa volta a promuovere l’amicizia tra la regione e il Paese del Sol Levante attraverso la fusione delle rispettive specialità gastronomiche.

A sfidarsi sono 20 food blogger, tra i migliori in Italia, selezionati dal curatore dell’esposizione Sam di @pranzoakonoha, chiamati ad unire la loro passione, creatività ed esperienza per realizzare un’originale ricetta fusion tra la cucina ligure e quella nipponica.

Tutti i concorrenti riceveranno in dotazione un box contenente prodotti tipici liguri scelti appositamente dalla Regione Liguria, come olive taggiasche, pesto, pomodorini secchi, focaccia e olio della Liguria dop, che dovranno utilizzare per la preparazione della loro pietanza, a cui potranno però aggiungere anche altri ingredienti a loro discrezione. Il panko, la speciale panatura a fiocchi utilizzata soprattutto per la frittura di gamberi, la confettura a base di fagioli rossi chiamata “anko” e lo zucchero nero di Okinawa saranno invece tra le componenti giapponesi di questi piatti unici e originali, che mescolando fragranze, sapori, tecniche e tradizioni danno vita a veri e propri ponti culturali, oltre che gastronomici, tra Liguria e Giappone.

Chi vincerà questa appassionante impresa? Al contendente che si aggiudicherà la vittoria spetta un soggiorno a Genova, l’accesso alla mostra Itadakimasu, prodotta da Vertigo Syndrome, e una Box Itadakimasu contenente merch esclusivo della mostra.

Le foto dei piatti partecipanti verranno raccolte e pubblicate sul profilo Instagram di Palazzo della Meridiana, di Itadakimasu e di Vertigo Syndrome , corredate da dettagliate descrizioni.

“Il concorso Liguria- Giappone con 20 food blogger italiani, come evento collaterale della mostra “Itadakimasu. Piccole storie nascoste nella cucina degli anime”, fa il pieno dei food ambassador della nostra regione. L’idea è quella di adoperare un box contenente specialità gastronomiche ligure (l’olio extra vergine d’oliva DOP della Riviera Ligure, il basilico genovese DOP e i vini liguri DOP) da utilizzare per l’esecuzione di una ricetta fusion giapponese-genovese con il curatore della mostra, il food influencer Samuele Nazionale (@pranzoakonoha). Regione Liguria vede positivamente e promuove le occasioni dedicate alla cultura e all’agroalimentare in cui valorizzare i suoi vessilli del gusto. Unire in questo caso la nostra tradizione con una cultura così lontana intende far riflettere ancora una volta sulla nostra storia, sul nostro patrimonio enogastronomico inconfondibile e sulla nostra identità. Un invito che viene dato a tutti i fruitori della mostra tramite una apposita cartolina che permette di accedere con un qr code al sito lamialiguria.it. Ritengo che sia importante la presenza delle eccellenze della Regione Liguria negli appuntamenti di spicco della città, tanto più quando coinvolgono esperti di settore, appassionati e l’informazione”. Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale che ha preso parte al coocking show di lancio del contest di giovedì 23 novembre a Palazzo della Meridiana.