A novembre nuovo record di caldo a Genova. “Così le anomalie favoriscono alluvioni e mareggiate”

Genova. Un altro record da segnare negli annali della meteorologia ligure è arrivato in questo 2023. Lo scorso 15 novembre a Genova è stata raggiunta la temperatura più alta mai registrata in questo mese: 24 gradi secondo la misurazione della stazione dell’aeronautica militare a Sestri Ponente, contro il massimo storico di 22,9 gradi risalente al 2004.

Un primato che fa il paio coi 38,5 gradi dello scorso 21 agosto – il valore più alto mai registrato nel centro di Genova da quando esistono le rilevazioni ufficiali, nel contesto di un’estate certificata come la più calda sulla Terra da quando esistono le rilevazioni scientifiche – e coi 35,3 gradi della vicina Acqui Terme l’8 ottobre, ma anche col vento alla folle velocità di 212 km/h rilevato dall’anemometro di Arpal a Casoni di Suvero, sulle alture della Val di Vara, poco dopo la mezzanotte del 5 novembre, quando la Liguria veniva flagellata dalla seconda mareggiata intensa in pochi giorni. Valori apparentemente scollegati tra loro, che però è inevitabile correlare ai cambiamenti climatici in atto a livello globale.

“L’accumulo di calore non genera solo alluvioni – ha spiegato Daniele Laiosa, presidente di Limet, durante la serata didattica sull’autunno in Liguria organizzata dall’associazione di meteorologia -. La trasformazione dell’energia disponibile avviene anche in altri modi, con gradienti barici più serrati di quello che osserviamo normalmente, cioè una differenza di pressione più marcata tra diverse aree. Questa configurazione barica più intensa genera cali più veloci e di conseguenza venti più forti che generano quindi mareggiate con periodi particolarmente lunghi e onde molto alte. L’anomalia, poi, non è la formazione di cicloni nell’Atlantico, ma che due eventi come le tempeste Ciaran e Domingos abbiano colpito in modo così ravvicinato nell’arco di 48 ore”.

A favorire la mareggiata di inizio novembre, definita “storica” ma meno distruttiva di quella epocale del 2018, è stato anche il cosiddetto fetch, la superficie di mare aperto su cui il vento può soffiare senza trovare ostacoli, che in questo caso si estendeva, praticamente senza soluzione di continuità, dal Mare di Alboran nei pressi di Gibilterra fino alle coste liguri. “Una condizione geografica tipica del Mediterraneo, necessaria ma non sufficiente – precisa Laiosa – perché serve appunto un gradiente barico più stretto. Nel caso del 3 novembre, questo elemento si è sovrapposto a un fondo di mare già agitato da sud-ovest”.

Questi fattori sono stati alla base non solo dell’altezza delle onde (6,48 metri quella “significativa” registrata, ma con picchi puntuali più elevati), ma anche di un altro fenomeno tipico dell’Oceano Atlantico, la cosiddetta marea meteorologica o storm surge, che ha prodotto un innalzamento generale del livello del mare. E che ha mandato sott’acqua anche un luogo riparato come la piazzetta di Portofino, complice tuttavia la “diffrazione” delle onde, cioè il cambiamento improvviso della loro direzione quando trovano un ostacolo (come il promontorio).

La differenza rispetto al 2018 – la cosiddetta tempesta Vaia – l’ha fatta la direzione del vento (ostro anziché libeccio, con diversi punti della Liguria ancora più esposti) ma soprattutto la dinamica di formazione, “diversa e più estrema – prosegue il presidente di Limet – originata da una ciclogenesi sul Mediterraneo che ha generato venti in mare superiori a quelli osservati il 3 novembre”. Dunque è plausibile che la Liguria debba fare i conti sempre più spesso con queste mareggiate? “Non vogliamo estremizzare o fare terrorismo – risponde Laiosa – ma i fenomeni di ciclogenesi del Mediterraneo, i cosiddetti medicane, stanno avvenendo con frequenza sempre maggiore. Non lo diciamo noi, lo dicono i dati”.

Le ragioni risiedono nella complessa dinamica di circolazione dell’aria negli alti strati dell’atmosfera, le correnti a getto che attraversano il globo secondo fasce latitudinali – dette celle – ben definite. Che però stanno iniziando a comportarsi diversamente. “La differenza di temperatura tra le diverse zone terrestri consente che queste correnti in quota siano più tese – spiega Matteo Sacchetti di Limet -. Il riscaldamento del polo Nord di 4-5 gradi fa sì che la cella di Hadley nella zona tropicale stia ondulando maggiormente e, contemporaneamente, indebolendosi permetta al calore di espandersi sempre più. Oggi la circolazione appare più ondulata e molto più spezzata. E la velocità con cui sta avvenendo non è compatibile coi ritmi suggeriti anche nelle loro simulazioni paleoclimatiche“.

Questi meccanismi sono alla base degli eventi meteo estremi che continuiamo a osservare. “A livello complessivo si mantiene l’equilibrio: la differenza è che avvengono meno fenomeni, ma molto più intensi – aggiunge Jacopo Zannoni di Zena Storm Chaser -. L’atmosfera immagazzina molta più energia che resta latente sotto l’alta pressione, poi al primo cambiamento utile esplode”.

Com’è ormai noto, il modo più “tipico” con cui le anomalie termiche estive si riflettono sul meteo autunnale in Liguria è la formazione di eventi alluvionali. “Quest’anno – osserva Laiosa – abbiamo avuto in sostanza alluvioni mancate“. L’evento principe è quello del 24 ottobre: in serata il livello dei torrenti Recco e Boate (a Rapallo) è salito di tre metri nel giro di mezz’ora. “Bastava un altro quarto d’ora e avremmo avuto un evento alluvionale in grande stile come è successo in Toscana o in Emilia-Romagna”. Colpa della solita convergenza tra venti opposti in fase prefrontale, la stessa che ha messo in ginocchio la zona di Prato pochi giorni dopo.