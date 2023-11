A Lavagna venerdì evento itinerante con Libriamoci e #ioleggoperché

Lavagna. Venerdì 17 novembre dalle 9 si svolgerà un evento itinerante per le vie e le piazze della città di Lavagna. L’iniziativa si inserisce nell’ambito Libriamoci e #ioleggoperchè, due campagne nazionali atte a promuovere la lettura a cui l’istituto comprensivo di Lavagna ha aderito estendendo l’invito di partecipazione ad altre scuole nel territorio.

Entrambi i progetti sono promossi dal ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito con la finalità di diffondere e accrescere l’amore e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione.

Obiettivo primario è sviluppare il piacere e la curiosità verso il libro, che, oltre a permettere la conoscenza, l’acquisizione di informazioni e l’avvicinamento a nuove culture, è veicolo di emozioni, di piacere ludico e intellettuale e di confronto con la realtà.

La lettura offre la possibilità di capire la propria vita con il supporto di racconti e di esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per “leggere” il mondo, per capirlo e fronteggiarlo e per scegliere liberamente. La pratica della lettura è momento di socializzazione, di discussione, condivisione e crescita personale in un principio di libertà individuale.

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli a una lettura spontanea e divertente, alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive è percorso che la scuola deve necessariamente intraprendere attraverso strumenti, strategie e tecniche volte alla valorizzazione del libro.

In questa prospettiva, diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del pensiero, pertanto è necessario abituare il bambino fin da piccolo, poiché “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”.

Nell’intento di dare concretezza a tutte queste finalità, attraverso una programmazione predefinita, sono stati realizzati nella scuola e in sedi esterne, momenti di lettura, di animazione, laboratori teatrali, incontri con figure professionali legate al mondo del libro, dai bibliotecari ai librai.

Tutte le iniziative, nate dall’impegno di docenti ed alunni, daranno vita a un un evento itinerante per le piazze e le vie cittadine con il fine di coinvolgere tutta la cittadinanza e dare un messaggio di sensibilizzazione verso il meraviglioso mondo dei libri.

In particolare, si è voluto rendere omaggio a Italo Calvino, grande scrittore e intellettuale del Novecento, per i cento anni dalla sua nascita.

Dalle 9 in Piazza Ravenna, antistante la biblioteca civica, si esibiranno gli alunni dell’IC Lavagna cui si unirà la scuola secondaria di primo grado di Cogorno, che, anche presso il porticato Brignardello, porterà un proprio originale contributo.

A metà mattinata si snoderà per le vie principali un corteo allietato dalla Babayaga Band della sezione musicale.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento e, relativamente alla campagna #ioleggoperché2023, a donare nuovi libri alle scuole per dare un contributo alla crescita delle Biblioteche scolastiche.