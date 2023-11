A Genova in aumento stalking e violenze sessuali. La Procura: “Non è un’emergenza, è un problema strutturale e culturale”

Genova. Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking. Sono questi i reati che colpiscono di più le donne e che talvolta, come dimostrano i quasi quotidiani casi di cronaca, possono tragicamente evolvere in femminicidi. E i reati, confermano i dati forniti dal pool fasce deboli della Procura di Genova, sono in crescita.

Basti pensare che complessivamente le denunce arrivate in Procura per i tre reati più gravi (che sono appunto i maltrattamenti in famiglia, le violenze sessuali e lo stalking) erano state 852 nel 2021. Nel 2022 sono salite a 874 e nei primi sei mesi di quest’anno – i dati fanno riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno 2023 – sono già 465.

A crescere sono soprattutto le violenze sessuali e lo stalking. Quest’anno in particolare sono state, tra gennaio e giugno 257 le denunce per maltrattamenti in famiglia, 73 quelle per violenza sessuale a cui si aggiungono 14 denunce per violenza sessuale di gruppo. I casi di stalking arrivati in Procura nel primi sei mesi dell’anno sono stati 121.

Per contrastare la violenza di genere in Procura a Genova esiste un pool di magistrati specializzati nei cosiddetti reati ai danni delle ‘fasce deboli’ che è cresciuto nel tempo. “Il gruppo è composto da otto magistrati che ha il massimo che può fare la Procura della di Genova che in tutto conta 30 pubblici ministeri” spiega il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Minati, che coordina il pool.

Per organizzare l’attività e rispondere alle richieste di intervento che arrivano dagli ospedali ma anche dagli assistenti sociali e dai centri anti violenza la Procura si è dotata da tempo di “un nucleo specializzato di polizia giudiziaria che lavora qui con noi composto da personale della polizia di Stato e carabinieri, specializzati soprattutto nell’audizione delle persone offese” dice Miniati. E recentemente la polizia locale ha creato una sezione specializzata in questi reati per fornire ulteriore supporto alla magistratura.

“Si tratta di un’attività di indagine complessa che comporta il coordinamento del lavoro della polizia giudiziaria con quello dei pronto soccorso e dei centri anti violenza e degli altri interlocutori della rete antiviolenza. Nel 2016 tutte le istituzioni coinvolte, comprese le Asl e i servizi sociali hanno firmato un protocollo d’intesa che è stato rinnovato nel 2021 – spiega ancora il magistrato – e a breve stiamo per firmarne un altro che coinvolge in particolare il ruolo del personale sanitario nei casi di violenza sessuale con l’utilizzo della cosiddetta droga dello stupro”.

La gravità dei reati insieme alla nuova legge, il cosiddetto Codice Rosso, consentono di intervenire in tempi rapidi: “Il nostro e’ il gruppo che applica piu misure cautelari, soprattutto interdittive, nei confronti degli autori di violenza”

Autori che, come conferma la Procura vivono in famiglia, che si tratti di una famiglia tradizione o di fatto: “La maggior parte dei reati nascono nell’ambito di una convivenza con l’eccezione dello stalking che spesso si verifica all’esterno di una relazione stabile”.

Oltre alla repressione del reato resta per fondamentale la prevenzione: “È un lavoro lungo – sottolinea il magistrato – e su concordo con quanto ha detto il mio ex procuratore Francesco Cozzi. Questa non è un’emergenza, è un problema problema strutturale della nostra società, strutturale e culturale. I punti di partenza devono essere quindi la scuola e la famiglia”.

I numeri in crescita forniti dalla Procura sono confermati anche dai dati forniti dai Carabinieri del comando provinciale di Genova. Quest’anno, dal 1° gennaio 2023, i militari dell’Arma hanno effettuato complessivamente 30 arresti e quasi 350 denunce, con un incremento, rispetto allo scorso anno, del 10%. In particolare, le persone arrestate e denunciate sono 170 per maltrattamenti in famiglia, quasi

80 per atti persecutori (stalking), 50 (quasi tutte denunce) per violenza sessuale, circa 80 per lesioni personali.

Il nucleo radiomobile e i militari delle stazioni hanno effettuato complessivamente 160 interventi (con un incremento del 30% rispetto al 2022) con il relativo inserimento dell’evento nel cosiddetto ‘sistema SCUDO’, attivo dal 2021, nel quale vengono riversate tutte le richieste di aiuto per i reati di genere. In questo modo le pattuglie, mentre vanno sul posto, possono avere più chiara la situazione che dovranno affrontare ed essere così più efficaci ed incisivi nell’intervento a difesa della vittima.