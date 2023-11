A Genova “Hack for Climate Justice”, una giornata per promuovere la giustizia climatica

Genova. Se è vero che in Italia i giovani e le giovani sono più consapevoli rispetto agli adulti in materia di cambiamento climatico e sono anche più attive e attivi nell’intraprendere iniziative, da un’indagine IPSOS del 2022 è emerso che il 68% di loro ritiene di avere un impatto molto limitato sui processi decisionali a livello locale, nazionale ed europeo. Pertanto, pur essendo già parte nel processo di cambiamento verso la transizione ecologica e la giustizia climatica, vorrebbero fare di più, perché c’è bisogno di fare di più.

È proprio questo l’obiettivo del progetto Changemakers: un progetto che, insieme a giovani attivisti e attiviste vuole disegnare, attraverso variegate attività di capacity building, un percorso formativo di acquisizione di conoscenze e competenze che risponda ai loro bisogni, interessi e priorità e che metta a loro disposizione gli strumenti necessari per riuscire a mitigare l’emergenza climatica e promuovere la giustizia climatica.

Giovedì 30 novembre a Genova l’evento “Hack for Climate Justice” coinvolgerà 50 giovani tra i 20 e i 35 anni da tutta Italia in un’attività per accrescere una maggiore consapevolezza riguardo al fenomeno delle migrazioni climatiche.

Dalle 12 alle 16.30 presso il Novotel di via Cantore i partecipanti prenderanno parte al gioco di ruolo “Climate Action Simulation”, in cui vengono simulate le dinamiche della negoziazione internazionale delle Nazioni Unite sul clima attraverso l’esplorazione di tecnologie chiave e soluzioni politiche per affrontare la problematica del riscaldamento globale.

L’evento è gratuito e prevede il rimborso delle spese di viaggio dei partecipanti. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito https://www.cimafoundation.org/changemakers

Il progetto è finanziato da AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo in collaborazione con Cesvi, ActionAid International Italia, Pandora Società Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione CIMA – Centro internazionale in Monitoraggio Ambientale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e WeWorld Onlus