A Genova cinque appuntamenti ‘green’ organizzati da Amiu per la settimana europea dedicata alla riduzione dei rifiuti

Genova. Saranno cinque gli appuntamenti organizzati in occasione della XV edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2023 da Amiu Genova sul territorio: un contributo per promuovere l’evento che dura dal 18 al 26 novembre attraverso la sensibilizzazione verso buone pratiche e comportamenti eco-sostenibili nelle diverse comunità dove opera.

La Serr2023 Amiu inizia lunedì 20 novembre dalle 14.30 alle 17.30 con il primo Repair Café Genova organizzato all’interno del Centro Amiu Surpluse di via Bologna 110r dedicato agli elettrodomestici dove sarà possibile con esperti condividere saperi, conoscenze ed esperienze nei diversi campi in modo da poter aggiustare, sistemare, riparare, imparare oppure ripensare oggetti della quotidianità.

Il 21 novembre dalle 8.30 alle 13.30 si svolgerà a Palazzo Tursi l’Open Day di RI-TOORNA iniziativa del comune di Genova: un’occasione in cui AMIU, Associazione tRiciclo, Associazione Sc’Art e Agenzia per la famiglia del Comune di Genova, faranno conoscere modalità e strumenti per ridare vita agli oggetti di tutti i giorni con anche due desk informativi dove – da una parte – csarà possibile iscriversi alla web App gratuita “Toorna” che serve allo scambio abiti 0-12 anni, giochi, abbigliamento premaman, arredamento e oggetti per l’infanzia e dall’altra esperti AMIU daranno informazioni sia sulla raccolta differenzia e sui servizi che l’azienda svolge sul territorio. Sempre nella stessa giornata, presso l’Agenzia della Famiglia, verranno raccolti abiti usati nell’ambito del progetto AMIU Humana People to People Italia e sarà possibile visitare il centro di riciclo creativo Sc’Art di Vico Angeli 21r.

Secondo appuntamento con il Repair Cafè nel Centro Surpluse via Bologna questa volta dedicato alla riparazione dei giocattoli sempre dalle 14,30 alle 17,30 di mercoledì 22 novembre.

Si prosegue poi venerdì 24 novembre alle 8.30 – con “MENO 100CHILI – Ricette per la dieta della nostra pattumiera” un seminario rivolto agli studenti dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese sulla riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata.

La nostra Serr si concluderà il sabato 25 novembre con 2 appuntamenti – in collaborazione con Humana People to People Italia – per la raccolta straordinaria di abiti, scarpe, borse, cinture, biancheria per la casa e tessuti dalle 9 alle 13 in piazza Allende – comune di Arenzano – e dalle 8 alle 12 in piazza della Stazione nel comune di Cogoleto.

La Serr – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – è nata attraverso il programma LIFE+ della Comunità Europea, con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana nel mese di novembre.

Il presidente Amiu, Giovanni Battista Raggi, sottolinea: «La Serr rappresenta un’opportunità cruciale per riflettere sul nostro impatto ambientale e adottare pratiche più sostenibili. Amiu Genova vuole contribuire attivamente a questa causa attraverso progetti innovativi e soluzioni eco-friendly che richiedono la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni. La Serr 2023 è un’opportunità per tutti noi di riflettere sulle nostre abitudini quotidiane e adottare scelte consapevoli per un futuro più ‘Green’».

Durante tutte le iniziative programmate, Amiu Genova promuoverà la consapevolezza sulla corretta gestione dei rifiuti, incoraggiando la partecipazione della comunità locale e collaborerà con partner e stakeholder per implementare pratiche che riducano l’impatto ambientale e promuovano la circolarità dei materiali.