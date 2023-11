A Genova arrivano tre nuovi semafori T-Red: ecco dove saranno installati

Genova. Arrivano tre nuovi semafori T-Red a Genova, dispositivi in grado di rilevare automaticamente il passaggio col rosso e di recapitare la sanzione ai responsabili attraverso la lettura della targa.

I semafori saranno agli incroci tra: via Canevari, corso Montegrappa e ponte Castelfidardo; corse De Stefanis e via Bertuccioni e tra corso Europa, via Mosso e via Scribanti.

Le operazioni di installazione inizieranno a breve. “La data di attivazione sarà comunicata con anticipo e seguirà una fase di test, non sanzionatoria, di 15 giorni”, spiega il Comune.

Si ricorda che le violazioni rilevate saranno soggette a sanzione non solo al superamento dell’area di incrocio, ma anche in caso di superamento della linea di arresto a semaforo rosso.