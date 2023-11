A forte Begato due giorni di addestramento dei vigili del fuoco con la Protezione civile

Genova. Si sono svolte ieri ed oggi, due giornate di addestramento al forte Begato a Genova.

Ieri, il Comando Provinciale VVF di Genova, ha simulato un invio in calamità del personale, collaudando la logistica. In circa un’ora la tenda comando era pronta ad operare ed in meno di due ore era pronta la logistica leggera, destinata ad ristoro e riposo del personale inviato sullo scenario operativo.

La giornata di oggi invece, organizzata con la collaborazione della Protezione Civile, è finalizzata alla lotta anticendi boschivi. I Vigili del fuoco, insieme ai volontari AIB, hanno simulato diverse situazioni operative. Lo spegnimento con acqua, quello senza acqua ed infine le operazioni di bonifica degli incendi di vegetazione.