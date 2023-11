A Chiavari il salone dello studente del Tigullio: appuntamento il 10 e 11 novembre

Chiavari. Ritorna anche quest’anno il Salone dello Studente del Tigullio. Orientamento 2023 l’evento organizzato dal comune di Chiavari per aiutare i ragazzi e le famiglie degli istituti secondari di primo grado nella scelta del prossimo percorso scolastico da intraprendere.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 novembre, dalle 15 alle 18, e sabato 11 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Due i format pensati per l’edizione 2023. All’auditorium San Francesco sarà possibile partecipare a incontri individuali e workshop con docenti e alunni, offerti dalle istituzioni dell’area della Rete Merani. In contemporanea, all’auditorium di Largo Pessagno ogni istituto avrà a disposizione 30 minuti per presentare la propria offerta formativa.

“Un’opportunità per conoscere le scuole del nostro territorio − dichiara il vicesindaco, Michela Canepa − saranno due giornate dedicate al futuro dei nostri ragazzi, con l’obiettivo di supportarli durante questo importante momento. Chiavari vanta diverse eccellenze, tra licei e numerosi percorsi professionali”.

“Al Salone dell’Orientamento del Tigullio saranno presenti tutte le istituzioni attive tra Recco e Sestri Levante. In totale saranno 13 i punti formativi presenti all’auditorium San Francesco. La novità di quest’anno è uno spazio dedicato a tutte le scuole per presentarsi ai loro futuri alunni” conclude il consigliere Alessandro Monti.