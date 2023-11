A Bogliasco anche il sindaco Pastorino prende la pala per ripulire la spiaggia dopo la mareggiata

Bogliasco. Questa mattina è iniziata l’operazione di ripristino e pulizia delle aree interessate dalla mareggiata di ieri a Bogliasco e anche il sindaco Luca Pastorino si è rimboccato le maniche e ha preso una pala in mano per dare una mano.

“Un grazie speciale ai Vab di Bogliasco, al personale Idealservice, all’ufficio tecnico comunale, ai volontari intervenuti. Grazie anche agli operatori di Edil Sabema per il preziosissimo lavoro” dice Pastorino.

E ricorda: “Sono attese nuove mareggiate per le prossime ore: è sempre in vigore l’ordinanza comunale che vieta l’accesso a spiagge e scogliere anche per la giornata di domenica Prestate la massima attenzione e continuate a seguire i nostri aggiornamenti”