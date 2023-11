50 anni di solidarietà Italia – Vietnam, giovedì il convegno a palazzo San Giorgio

Genova. Giovedì 16 novembre 2023 alle ore 9,30 presso Palazzo San Giorgio si terrà il convegno dal titolo “50 anni di solidarietà Italia – Vietnam”. Era il 18 novembre 1973 quando la nave Australe partì dal Porto di Genova, per attraccare il 12 gennaio 1974 al Porto di Haiphong.

Il viaggio intrapreso dalla Australe era diverso da tutti quelli compiuti sino ad allora: quella volta la nave era carica di aiuti in favore di un popolo, quello vietnamita, devastato da una lunga guerra e da una sofferta lotta per la conquista della propria indipendenza. Furono i lavoratori genovesi, in particolare i portuali, ad avviare l’iniziativa e a caricare la Australe di beni di prima necessità, farmaci e ogni genere di beni per aiutare una popolazione stremata e rinnovare in quella circostanza una antica tradizione di solidarietà e internazionalismo alimentata dalle profonde radici di cultura operaia.

La “nave dell’amicizia” trasportava beni di ogni genere destinati al sostegno e allo sviluppo del Vietnam: così le macchine tessili sostituivano quelle perse a causa dei bombardamenti, l’attrezzatura di una fabbrica per la costruzione di scatole fornita dalla Cgil e la fornace di mattoni data dall’Intercoop sostituivano analoghi impianti rasi al suolo. Venti scuole totalmente equipaggiate, venticinque case prefabbricate e otto milioni di teloni, acquistati dalle operaie stesse della Impermeabili San Giorgio, furono trasportate in una delle città più colpite dai disastri bellici. Medicinali, strumenti medici, piccoli trattori da risaie: beni di grande valore valutati in un miliardo di lire, parte preziosa tanto quanto quelli immateriali come la solidarietà.

A cinquant’anni da quegli eventi, nell’incontro pubblico del 16 novembre organizzato dall’Associazione Italia Vietnam, dall’ambasciata della Repubblica socialista del Vietnam in Italia, dalla Camera del Lavoro di Genova e dalla Compagnia Unica Paride Batini, si ricorderanno quelle giornate di solidarietà e partecipazione che si manifestarono attraverso tanti cortei che si svolsero nelle principali città italiane.

La giornata, introdotta dalla proiezione del video “La nave dell’amicizia, un’avventura destinazione Hai Phong” a cura di Archimovi, vedrà i saluti del Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Piacenza e a seguire quelli di Silvia Martini dell’Autorità di Sistema Portuale. La relazione introduttiva è affidata a Sebastiano Tringali curatore del progetto Sistema Archivi Cgil Genova.

Giuliano Galletta giornalista e Presidente Associazione per un Archivio dei movimenti modera la discussione con: Mauro Cotogno Presidente Associazione Italia Vietnam, Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, Antonio Benvenuti Console Compagnia Unica, Massimo Minella giornalista de La Repubblica.