Ztl in centro, sperimentazione al via: come cambia la viabilità

Genova. È partita alle 20 di venerdì sera la sperimentazione della zona a traffico limitato in centro, un’iniziativa che coinvolge via XXV Aprile, piazza Fontane Marose e via Roma e che sino a domenica vieta il transito dei veicoli privati nell’area.

La sperimentazione era stata approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora, che aveva spiegato che: «abbiamo previsto una fase di monitoraggio, con il Civ ci confronteremo in questi primi due mesi per studiare eventuali correttivi che si rendessero necessari. Con la collega al Commercio Bordilli stiamo anche pensando ad attività che facciano meglio fruire piazza Fontane Marose e via Roma nelle ore serali ai genovesi e ai visitatori”.

La ztl resta in vigore fino alle 24 della domenica, e dunque per l’intera durata di un fine settimana particolarmente significavo per l’amministrazione comunale, quello dedicato alla nuova edizione di GenovaJeans: “Sarà l’occasione per vivere il centro e le vie dello shopping in un modo del tutto inedito – ha detto il sindaco Marco Bucci – e fornirà un feedback importante per la mobilità nella nostra Genova”.

L’accesso alla zona a traffico limitato è autorizzato soltanto per i residenti nel settore Fontane Marose, per i possessori dello Ztl settore 5 Centro Storico, dello Ztl Centro Storico, Ztl tutte, e il rilascio del permesso sarà gratuito fino all’installazione degli apparati di controllo degli accessi. I residenti, per usufruire del rilascio dello Ztl gratuito, possono rivolgersi a Genova Parcheggi.

Si tratta, come detto, di una sperimentazione, che nelle intenzioni del Comune dovrebbe però trasformarsi in provvedimento definitivo. Nei prossimi mesi la ztl nel “salotto buono” di Genova entrerà in vigore ogni venerdì per terminare la domenica sera, e ogni due mesi in Comune si riunirà un tavolo di monitoraggio che includerà i commercianti: se i risultati saranno soddisfacenti, si potrà pensare a estendere il regime a tutta la settimana, consentendo comunque l’accesso ai furgoni per le operazioni di carico e scarico merci fino alle 14.00.