Yorkshire aggredito e quasi ucciso da un cane lasciato libero: “Pessima abitudine, ci vuole responsabilità”

Genova. Un cane di piccola taglia, uno Yorkshire, afferrato al collo da un cane più grande lasciato libero e morso più volte, tanto da arrivare dal veterinario con un lembo di pelle completamente lacerato.

È successo nei giorni scorsi durante una passeggiata in città, a denunciare l’accaduto la Croce Gialla Animali di Quarto, intervenuta per soccorrere cane e padrona dopo l’attacco: “I nostri amici pelosi non tenuti in sicurezza. Ci riferiamo alla pessima abitudine di alcune persone di tenere liberi i propri cani esponendoli, in tal modo, a un doppio pericolo, quello di poter essere investiti da un veicolo o quello di poter incontrare altri cani ed attaccarli – hanno sottolineato i volontari – Questa è la sorte toccata al nostro amico Yorkshire, a spasso al guinzaglio con la sua amica umana, ed attaccato da un cane libero e non controllato”.

Il cagnolino, come detto, è stato subito soccorso e portato in clinica veterinaria, dove è stato medica e dove la profonda ferita al collo è stata ricucita. È stabile, ma ha rischiato di morire: “Al di là degli aspetti legali che ne scaturiscono, si pone un discorso di sicurezza e di responsabilità – concludono dalla Croce Gialla – Siamo intervenuti in emergenza e dopo aver stabilizzato il cagnotto, lo abbiamo portato alla clinica veterinaria più vicina. Questa volta è andata bene”.