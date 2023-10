X Factor, il genovese Matsby entra nella squadra di Morgan ma solo per pochi minuti

Milano. Ha preso Big City Life, un pezzo del 2005 dei Mattafix, e l’ha riadattato con alcune barre per raccontare l’esperienza di una vita da au-pair-boy all’estero, in una grande città, diversa dalla sua Genova, Amburgo, in Germania. Così Matteo Martire, in arte Matsby, 25 anni, ha conquistato un posto nella squadra di Morgan, a X Factor.

Purtroppo però è rimasto sulla fatidica “sedia” per pochi minuti. Durante la seconda serata dei bootcamp, la fase del programma in cui i quattro giudici iniziano a comporre la loro squadra, ci sono sei sedie ogni dodici concorrenti. Dopo ogni esibizione il giudice sceglie se il concorrente merita o meno la sedia.

Il “nostro” Matteo Martire ha scalzato dalla sedia un altro avversario, Filippo Ferro, che aveva eseguito Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano. Però alla fine del blocco Matsby ha dovuto alzarsi per lasciare il posto ai Sickteens, band emiliana che ha forse rappresentato l’esibizione di migliore qualità dell’intera serata.

Ma l’avventura musicale di Matsby non inizia e non finisce con X Factor. Consapevole del valore della “nuova scuola genovese“, il rapper ama raccontare se stesso e il mondo che lo circonda. Non nasconde, con i suoi testi, paure, preoccupazioni, incongruenze. Lo fa già dal 2017 quando ha presentato al pubblico il suo primo mixtape Young Werther e l’EP Namaste in collaborazione con Olly.

Il 2018 è l’anno del primo album, Punto Zero, distribuito su tutti digital stores, con il quale poi si esibirà su diversi palchi. Tra il 2019 e il 2020 escono quattro nuovi singoli, tra cui Per te e Diverso, a oggi i suoi ancora i suoi brani più ascoltati.

Nel 2022, successivamente a una pausa di due anni, Matsby da un nuovo inizio al suo progetto con tre singoli: “La mia città”, “Prima di tutto”, e “Lacrime sugli occhi; tre brani volti a sottolineare diverse sfaccettature di uno stesso viaggio che tutti siamo costretti ad attraversare: da adolescente ad adulto. Questo sarà poi il concept che verrà elaborato all’interno dell’album “Post – Teenager” in uscita il 12 Maggio per ADA Music Italy.

A Genova si è già esibito più volte dal vivo. Lo ricordiamo nella serata Vivalamovida, nel centro storico. Insieme con tanti altri artisti, alla Claque, tra gli artisti al GoaBoa nell’edizione agli Erzelli. Oggi alle 14, sulla scia della ribalta garantita dal talent show più famoso in assoluto, presenterà sui social un nuovo progetto.

(foto X Factor Italia – Virginia Bettoja)