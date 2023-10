Waterfront di Levante, in arrivo un nuovo albergo a fianco del Jean Nouvel

Genova. Ci sarà anche un grande albergo all’interno del nuovo quartiere fieristico della Foce, oggi in completo rifacimento con il progetto del Waterfront di Levante, firmato da Renzo Piano e portato avanti dall’amministrazione civica genovese.

La novità, arriva direttamente dal vicesindaco Pietro Picicocchi, oggi presente alla seduta del consiglio municipale del mediolevante, dedicato interamente alle mutazioni urbanistiche e viabilistiche previste per il quartiere che, oltre al Waterfront, vedrà nelle prossime settimane i lavori per creazione del parco urbano con relativo parcheggio sopra e sotto piazzale Kennedy e, nei prossimi anni, probabilmente la rivoluzione viabilsitica del tunnel subportuale.

L’albergo troverà spazio nel lotto 2.4, a ponente del padiglione Jean Nouvel, e, stando al disegno del masterplan, potrebbe avere una struttura simile agli edifici residenziali già praticamente completati tra il grande padiglione blu e il palasport. Si affaccerà su uno dei canali realizzati e potrà quindi essere ‘al servizio’ di tutto il quartiere fieristico.

“Vivvaddio la nostra città sta diventando una destinazione turistica e detta di molti operatori del settore a Genova mancano spazi per la ricezione alberghiera – ha commentato l’assessore – Il progetto del Waterfront continua ad evolvere ma siamo certi che quello che stiamo realizzando sia uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti del paese e d’Europa. La possibilità di avere degli spazi dedicati alla ricezione alberghiera era tra le ipotesi, oggi è realtà”.

Malumori da parte dell’opposizione in consiglio: “Il fatto che oggi non ci sia l’assessore all’urbanistica ci dice chiaramente come questo progetto non ha una visione di insieme con la città, ma è una sommatoria di progetti senza una visione unitaria – ha sottolineato Camilla Ponzano del Partito Democratico durante la seduta – Non possiamo parlare di una vera e propria rigenerazione urbana, visto che prima questo spazio era in larga parte a disposizione della città, mentre in futuro sarà quasi tutto a gestione privata, albergo compreso“.