Voltri, rapina al distributore di benzina: uomo preso a calci e pugni per il portafoglio

Genova. Un uomo di 47 anni è stato picchiato e rapinato, nella notte, mentre stava facendo benzina a un distributore self-service in zona Voltri.

L’aggressione è scattata poco prima delle 4 in via Voltri. L’uomo si è fermato al distributore ed è sceso per fare il pieno, quando è stato avvicinato da tre uomini che gli hanno intimato di consegnare il denaro. Al suo rifiuto lo hanno preso a pugni e calci, sino a quando non ha dato il portafoglio.

Il terzetto poi è fuggito a piedi, lasciando la vittima dolorante e sanguinante nel piazzale del distributore. L’uomo ha chiamato il 112, e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme con l’ambulanza della Croce Verde di Sestri, che lo ha portato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo per le ferite riportate.

Indagini sono ora in corso per rintracciare i rapinatori. Chiesti già i filmati delle telecamere di sorveglianza del distributore e della zona per capire se siano stati immortalati.