Volley, esordio vincente in C per la squadra maschile del Cus Genova: bottino pieno con Sabazia Savona

Genova. Esordio convincente per la prima squadra maschile del CUS Genova Volley contro Sabazia Savona in Serie C.

Ragazzi di Fabrizio Schembri padroni del campo nel primo e nel secondo set, davanti a un folto pubblico presente sugli spalti del PalaCUS. Colpo di coda dei savonesi nel terzo set, con i biancorossi che però mettono in ghiaccio la sfida portando a casa set e primi punti in campionato. La sfida termina quindi 3 a 0, questi i parziali: 25-17; 25-12; 25-22

“Una partita difficile, si sa sempre che l’esordio non è mai facile, ma abbiamo giocato in casa con un grande pubblico, tanta gente a tifarci, che ci ha sicuramente aiutato – commenta capitan Alessandro Archetti – Tutta la settimana ci siamo allenati più o meno bene per cui siamo arrivati alla partita abbastanza tranquilli. È qualche anno che sono qua, è un onore essere capitano. Bella squadra, bel gruppo, giovane e rinnovato. Ci troviamo bene tra noi e siamo contenti”.

Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi vengono superate al PalaCUS dalla Normac VGP per 1-3. Primo set con inerzia ospite, con reazione cussina nel secondo. Terzo set decisivo, 25-23 per la Normac, e quarto set che chiude definitivamente la sfida.