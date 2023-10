Volley, a Voltri gli allenamenti Fipav Liguria per la qualificazione nazionale femminile

Genova. Doppio appuntamento nel fine settimana appena trascorso dedicato agli allenamenti territoriali femminili nell’ambito dell’attività di Qualificazione Nazionale Femminile stagione 2023 – 2024.

Dopo il primo atto di sabato 21 ottobre a Santo Stefano di Magra, seconda tappa a cura del Comitato Territoriale Liguria Centro sabato presso le palestre dei Capannoni di Genova-Voltri con le atlete nate nel 2010 di Cus Genova Volley, Volare Volley, Normac AVB, Cogovalle, Albaro Volley e Pegli San Marziano.

Alla presenza del dirigente staff selezioni femminili, Annamaria Sotti, la sessione è stata guidata dal selezionatore regionale Luca Parodi e dal suo secondo Massimo Pusceddu con la collaborazione del dirigente responsabile selezioni territoriali Antonio Morelli e dei selezionatori del CT Centro Paolo Corrado, Marina Grasso e Giulia Dellarosa.

Domenica si è svolto il terzo e ultimo allenamento territoriale femminile. Alla terza tappa organizzata dal Comitato Territoriale Liguria Ponente presso il PalaLeca di Leca (Albenga) hanno partecipato le atlete nate nel 2010 delle società del Comitato Fipav Liguria Ponente: Volley Team Arma di Taggia, NLP Sanremo. Pallavolo Carcare, Albisola Pallavolo, New Volley Valbormida, Nova Volley Imperia, SDP Mazzucchelli Sanremo, Albenga Volley, Imperia Volley e Volley Team Finale.

Alla presenza del dirigente staff selezioni femminili Annamaria Sotti, il selezionatore regionale Luca Parodi e il suo secondo Massimo Pusceddu hanno condotto l’allenamento con la collaborazione del dirigente responsabile selezioni territoriali Giorgio Passino e degli allenatori delle selezioni del CT Ponente Raffaele Sini e Carol Vernetti.

“Con questo allenamento si conclude il trittico degli incontri previsti (uno per ogni territorio) per la qualificazione nazionale femminile – fa sapere in una nota FIPAV Liguria – Si ringraziano tutte le atlete con le loro società partecipanti e i tre Comitati Territoriali che hanno organizzato le giornate con l’ausilio delle società che hanno messo a disposizioni i palazzetti di Palazzetto Santo Stefano Magra, Capannoni di Genova Voltri e PalaLeca Albenga”.