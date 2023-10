Voglia di Genoa vs Sampdoria? Domenica il miniderby tra Sampierdarenese e Little Club James

Il derby a Genova non finisce mai. È un eterno presente anche se Genoa e Sampdoria militano in categorie diverse e per il secondo anno consecutivo non si sfideranno al “Ferraris”. Stracittadina multiforme che pervade gli angoli delle strade, con scritte e adesivi, e i discorsi in famiglia, tra amici, sui social. Tra le tante forme che assume la dialettica rossoblù vs blucerchiati, ci sarà il “miniderby” tra la Sampierdarenese e il Little Club James. Match valido per il Girone “B” del campionato di Promozione.

Legami

“Mamma della Sampdoria” come la definisce il presidente Roberto Pittaluga, la Sampierdarenese diede vita attraverso la fusione con l’Andrea Doria alla Sampdoria nel 1946. “Alcuni dicono che la Sampierdarenese fu fondata in contrasto con il neonato club blucherciato, ma non è vero. Il legame tra le due società è sempre stato forte, tanto che la Sampdoria aveva giocato la prima trasferta con la maglia della Sampierdarenese“.

Il Little Club James, dal canto suo, vanta 58 anni di storia. Squadra nata dall’omonimo club di tifosi rossoblù, milita da ben 10 anni nel campionato di Promozione unendo le forze con diversi partner – ora la James – e indossando con orgoglio la maglia del Grifone. “Il Genoa ci fornisce ogni anno le maglie da gioco, il nostro consiglio è composto da tifosi genoani”, afferma il vicepresidente Gelasio Adamoli, legato al club dal 1978 in veste di giocatore, allenatore e ora dirigente.

Identità forte, con qualche eccezione

“Questo derby mi incuriosisce – prosegue Adamoli – anche perché non lo abbiamo mai giocato. Solo giocatori genoani al Little Club? No, ma circa l’80% della squadra è di fede rossoblù. Un tempo avevamo pensato di raggiungere il 100% sul modello dell’Atletico Bilbao, ma il calcio è inclusione e non mettiamo barriere”. Poi, un aneddoto divertente: “Dopo la vittoria 5 a 1 contro il Cadimare, mister Schiazza è entrato nello spogliatoio e ha trovato la squadra in silenzio. Beh, l’Udinese allo scadere aveva trovato il goal del 2 a 2”. Più genoani di così…

Ma più sampdoriani di così non potrebbero essere anche i quadri dirigenziali della Sampierdarenese. Il presidente Roberto Pittaluga ha fondato l’associazione A mae Samp – la mia Sampdoria nella scorsa primavera insieme anche ad altri membri del club. “Le due cose – precisa Pittaluga – sono separate e l’associazione non ha nulla a che vedere con l’attività dei lupi (il simbolo della “Sampy”). Con l’associazione stiamo lavorando all’acquisizione di alcune quote di minoranza della Sampdoria. Il legame con la società blucerchiata seppur presente dal punto di vista storico non è stato molto coltivato negli ultimi 12 anni. Tuttavia, nel 2019 la Samp ha giocato con le nostre maglie invitandoci ad assistere alla partita contro l’Atalanta, è stato un gesto che abbiamo apprezzato. Quote genoane da noi? Ce ne sono, nella dirigenza e tra i giocatori, ma anche noi ci avviciniamo all’80% di blucerchiati. Contro il Little Club chi tifa Samp avrà un motivo in più per dare tutto in campo“.

Scrittura, calcio e “un prestito a testa”

Gelasio “Gessi” Adamoli e Roberto Pittaluga sono accomunati dalla scrittura. Adamoli è una nota firma del giornalismo, con all’attivo anche alcuni volumi, mentre Pittaluga, pur occupandosi di finanza, ha scritto romanzi anche a tema Sampdoria. Non potevano mancare una domanda di campo – chi chiederebbero in prestito domenica a Gilardino e Pirlo per il “miniderby” – e un commento sulla situazione attuale di Genoa e Samp.

Pittaluga taglia corto: “Usando un termine della borsa, spero che siano stati toccati i minimi. Sul giocatore è abbastanza facile, Pedrola, chi altrimenti?”. Adamoli sottolinea un cambiamento importante a livello di clima nella tifoseria rossoblù: “Noto una piacevole inversione di tendenza – commenta -, il genoano è spesso mugugnone e fatalista. C’è stato però un grande ricambio generazionale e i giovani vedo tutto in modo più positivo. E pensare positivo aiuta. Certo, i tifosi storici rimangono un elemento importante, ma la ventata di aria nuova non può che fare bene. Per domenica chi vorrei? Visto che Retegui è infortunato non mi pongo neanche l’interrogativo. Gudmundsson!”.

La partita andrà in scena domenica alle ore 15 al “Morgavi” di Sampierdarena. Per entrambe le formazioni, l’obiettivo primario è mantenere la categoria. Il Little Club James si presenta alla sfida con 11 punti all’attivo dopo 6 giornate. Sono 7 quelli conquistati dalla Sampierdarenese, che dopo un inizio negativo ha vinto gli ultimi due incontri. Insomma, un derby all’80% che si preannuncia equilibrato.