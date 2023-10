“Lavorare per vivere, non vivere per lavorare”, la svolta dei giovani liguri. Ed è boom di dimissioni

Genova. Per i giovani liguri “si lavora per vivere e non si vive per lavorare“. È la filosofia condivisa dalla maggior parte dei 184 lavoratori under 35, dipendenti di una decina di aziende del territorio, coinvolti in una ricerca dell’Ordine degli psicologi della Liguria presentata in occasione della Giornata nazionale della psicologia.

“I giovani danno molta importanza all’aspetti salariale, soprattutto per la sicurezza economica – spiega Priscilla Dusi, che ha coordinato lo studio – ma l’altro elemento che emerge con forza è la necessità di fiducia e il 90% degli intervistati non sarebbe disposto a restare in un lavoro dove questa venisse meno. C’è poi la ricerca del benessere psicologico e della conciliazione vita e lavoro”.

Tra le parole chiave della ricerca c’è quiet quitting, cioè “la scelta di limitare dal punto di vista quantitativo, ma non qualitativo – continua Dusi – l’impegno che mettono nello svolgimento delle proprie mansioni”. Mentre un tempo ci si “realizzava” attraverso il lavoro adesso, dopo il Covid, c’è una sempre maggiore attenzione al benessere personale”.

Un cambiamento di mentalità che si riflette sul boom di di dimissioni volontarie: la great resignation in Liguria ha riguardato circa 40mila lavoratori nel 2022, mentre nel 2021 erano stati poco più di 30mila.

Al centro della Giornata nazionale della Psicologia 2023 anche il programma La città per tutte e tutti, che si articola in un concorso fotografico e in una serie di laboratori rivolti a famiglie, associazioni e mondo della scuola per richiamare l’attenzione sul tema dell’equità e della giustizia sociale riferite ai bisogni psicologici.

“Oggi, in Italia, vediamo che troppo spesso le situazioni di disagio psicologico rimangono inascoltate – ricorda Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine degli psicologi della Liguria –, trasformandosi non raramente in problemi sociali e comportamentali, in condizioni di dipendenza e in malattie che comportano costi umani, sociali ed economici enormi. Fra le cause di questo mancato ascolto, il fatto che le persone in difficoltà non possono contare su un sistema di aiuto pubblico, se non in via del tutto eccezionale, e, se non hanno risorse per accedere al privato, rimangono prive di qualsiasi risposta. La Giornata nazionale della Psicologia vuole mettere l’accento proprio sull’esigenza di promuovere politiche pubbliche che vadano incontro ai bisogni di salute psicologica delle persone”.