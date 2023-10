“Villaggio Fantozzi”, l’omaggio di San Felice sul Panaro a Paolo Villaggio e al suo iconico ragioniere

San Felice sul Panaro. Dalla Coppa Cobram al capodanno del Maestro Canello, dalle ragazze dell’Ippopotamo alla scalinata della Corazzata Potemkin: per un giorno San Felice del Panaro, in provincia di Modena, si è trasformato nel villaggio del ragionier Ugo Fantozzi, l’iconico personaggio creato da Paolo Villaggio, nella più grande rievocazione mai organizzata in Italia a lui dedicata.

Il piccolo Comune ha reso omaggio a Fantozzi domenica 1 ottobre al “Villaggio Fantozzi”, appunto, tributo unico alla figura di Villaggio e al suo più celebre personaggio. Quasi duecento tra attori e figuranti hanno dato vita a scenografie ad hoc, trasformando il paese in un piccolo mondo fantozziano per poi procedere per il centro in corteo, tra cimeli, show e sfilate di “Bianchine”: un piccolo “universo fantozziano” in cui tutti gli appassionati della celebre saga e dell’attore genovese hanno potuto, per un giorno, riviverne le atmosfere.

L’evento è stato organizzato dal direttore artistico Roberto Gatti e dal regista Paolo Galassi, che ha riprese le giornate per trasformarle in un docufilm, e via ha collaborato anche la figlia di Villaggio, Elisabetta: “Due giorni mitici tutto nel nome di Fantozzi. Persone meravigliose, tanta energia e positività – ha scritto sui social – Grazie agli unici Paolo Galassi, Roberto Gatti e Roberto Gavioli. che con tanto impegno ed entusiasmo sono riusciti a creare qualcosa di unico e ha dare una bella botta di allegria a San Felice sul Panaro, un piccolo paese colpito dal terremoto nel 2012”.

L’occasione è stata buona anche per presentare il libro di Elisabetta Villaggio, ‘Fantozzi dietro le quinte – Oltre la maschera la vita (vera) di Paolo Villaggio’, un’incursione nella vita di Paolo Villaggio, dalla vita genovese alla gavetta romana, e poi nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile, Ugo Fantozzi appunto. Un evento che sembra quasi “orchestrato” alla luce della partenza delle riprese della serie dedicata alla vita di Villaggio, “Com’è umano lui”, in cui Enzo Paci interpreta l’iconico attore. Dopo i primi ciak a Roma, infatti, la troupe lunedì è arrivata a Genova, dove inizieranno le riprese di alcune delle scene più importanti del film.