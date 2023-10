Via Di Francia, chiusura per lavori nella notte tra giovedì e venerdì

Genova. A seguito a seguito dell’interdizione al traffico veicolare di via di Francia per lavori stradali, dalle ore 21.00 di giovedì 19 ottobre alle ore 6.00 di venerdì 20 ottobre, le linee 1, 7, 9, 20, N1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato.

Direzione Ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per la corsia a mare del tunnel di via di Francia, via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini, via di Francia, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Levante: percorso regolare.

Lo comunica Amt Genova.