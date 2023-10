Via ai preparativi per la Festa dello Sport 2024: un’edizione speciale per i 20 anni dell’evento

Genova. Ritornerà dal 24 al 26 maggio 2024 la Festa dello Sport, l’evento che promuove lo sport e i suoi valori fondamentali a Genova e in Liguria. Un mix di attività ed eventi che hanno coinvolto nell’edizione di quest’anno oltre 110.000 persone.

Quello del 2024, anno in cui Genova sarà Capitale europea dello sport, è un compleanno speciale. La Festa dello Sport compie 20 anni e il progetto Stelle nello Sport celebra 25 anni di impegno nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani.

Nella speciale cornice del Porto Antico sarà allestito il villaggio sportivo più grande e affascinante d’Italia, affacciato direttamente sul mare. L’obiettivo per questa edizione “speciale” è quello di crescere ancora, sia in termini di discipline sportive e attività proposte (oltre 90 nell’ultima edizione), sia a livello di eventi con la conferma di tre palchi e alcuni show di grande richiamo nazionale.

Venerdì 24 maggio sarà come sempre la giornata dedicata agli studenti con l’Olimpiade delle Scuole e gli storici appuntamenti con Baby Maratona e Palio remiero. Stelle nello Sport celebrerà come per tradizione i migliori sportivi liguri a livello internazionale nel 25° Galà delle Stelle ai Magazzini del Cotone e sarà “festa” anche per tutti i partecipanti del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del Premio Fotografico Nicali. Sabato 25 e domenica 26, invece, esibizioni e sport per tutti, ma anche tornei e competizioni ufficiali come il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 intorno ai Magazzini del Cotone.

La Festa dello Sport sarà distribuita su una superficie di oltre 130.000 metri quadrati che comprenderà tutti gli spazi all’aperto del Porto Antico, di Piazza Caricamento e i moduli espositivi dei Magazzini del Cotone. Patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, la Festa potrà contare sulla storica collaborazione di Uisp e Consorzio Sociale Agorà e in sinergia con Sport e Salute, Coni Liguria e Cip Liguria coinvolgerà centinaia di Federazioni e Associazioni di tutta la Liguria.

La Festa dello Sport avvicinerà, ancora una volta, allo sport e ai suoi valori decine di migliaia di giovani, che potranno provare le attività in modo completamente gratuito con la costante assistenza di istruttori qualificati e incontrare “sul campo” numerose stelle sportive.

Sostenibilità, inclusività e solidarietà saranno come sempre valori portanti della Festa dello Sport che rinnova la propria missione a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti con la tradizionale raccolta fondi e diverse iniziative a supporto della “storica” realtà, fondata e presieduta dal Prof. Franco Henriquet, che festeggerà nel 2024 il suo 40° anno di attività.