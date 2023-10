Verso Genoa-Milan, Gilardino non scioglie il dubbio Retegui

Genova. Retegui sarà in campo oppure no domani in Genoa-Milan? Alberto Gilardino ancora non scioglie la riserva nella conferenza stampa pre-gara: “Abbiamo una serie di valutazioni da fare, compreso Mateo, le valuterò nelle prossime 24 ore con grande lucidità come abbiamo fatto in questi mesi. Mateo riporta del dolore sul ginocchio, ma aspettiamo se c’è possibilità di recupero o meno per non rischiarlo in vista del proseguio del campionato. È normale che c’è volontà di tutti di vederlo in campo”. Il pensiero è tale che Gilardino confessa di non dormirci la notte da due o tre giorni, “ma sono convinto che chi giocherà dall’inizio e chi subentrerà dalla panchina darà il 100% e domani dovremo dare 101%. Sono certo che i ragazzi lo faranno con grande perseveranza”.

Di sicuro Badelj e Strootman non saranno della partita, mentre Sabelli ed Ekuban si sono allenati, sono rientrati in gruppo. “Stanno bene bisognerà da valutare se possono giocare all’inizio o a partita in corso”.

L’avversario è ostico: “Bisogna limitare al massimo la percentuale di errore da parte nostra − dice Gilardino − incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali sia in chi subentrerà. Sono giocatori di gamba, di qualità tecnica, fisici. Quello che è riuscito a costruire Pioli è qualcosa di straordinario per l’identità che ha dato alla squadra. Da parte nostra deve essere una partita affrontata con grande coraggio e partecipazione da parte di tutti. La compattezza tra i reparti farà la differenza”. Soprattutto grande attenzione andrà prestata sulle fasce, dove il Milan ha armi importanti a partire da Leao. Occorrerà capire chi lo affronterà. De Winter ha dimostrato di avere qualche problema quando il diretto avversario è veloce: “Ho parlato con Koni, può ricoprire quel ruolo, deve farlo con attenzione, mentalità e coraggio. Anche a Udine ha saputo tenere botta, si sta allenando nel modo giusto e anche per lui valuterò se utilizzarlo dall’inizio.”

Gilardino ebbe Pioli come allenatore a Bologna e tra loro è la prima sfida: “Lui mi ha insegnato a essere una persona pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori, bravo a livello tattico e a dare importanza allo staff. Ho tanto da imparare, ho margini e devo studiare tanto per arrivare dove è il mister, ma alleniamo soluzioni dentro l’allenamento per riportarle in partita come creare superiorità numeriche”. Tra le valutazioni di questi giorni ci sono sia Malinovskyi che secondo Gilardino può fare da mezz’ala, sottopunta o trequartista in un centrocampo a tre, sia Messias che, buona notizia, è pronto per partire titolare: “In una difesa a 5 può coprire il ruolo da quinto o da seconda punta, in un 4-3-3 può giocare da esterno, in un 4-4-2 da sottopunta o esterno da quarto a piede invertito. È duttile, con caratteristiche uniche nel suo genere come può essere Albert; ci dà scelta”.

Con il Milan Gilardino invece ha vissuto tre stagioni, da giocatore: “Ho avuto la fortuna di trascorrere quei tre anni con dei campioni, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche a livello umano. Mi hanno insegnato l’esperienza nel crescere, nel maturare, nel valutare tante situazioni e nel vincere anche tanto”.

Domani il Ferraris sarà tutto esaurito. “Abbiamo bisogno realmente del pubblico, c’è da affrontare una grande squadra. Ci sarà uno stadio stracolmo e ci aiuterà a mettere coraggio, passione e battagliare”.