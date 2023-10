Verso Atalanta-Genoa, Retegui ancora da recuperare. Gilardino: “Un piacere rincontrare Gasperini”

Genova. Retegui, a differenza di quanto sembrava inizialmente, ancora a parte, Messias, Strootman e Jagiello pure, Badelj rientrato da pochi giorni. Alberto Gilardino fa la conta dei giocatori in vista di Atalanta-Genoa nella conferenza stampa pre-partita.

“Retegui sta facendo un percorso in questi giorni di allenamento con un preparatore per lavorare sia dal punto di vista fisico sia col pallone per accelerare gradualmente i tempi di recupero e il suo rientro in squadra. Per Messias i tempi sono un po’ più lunghi anche perché ha avuto un infortunio precedente più grave. Strootman mi auguro di poterlo riavere la prossima settimana, e anche per Jagiello credo che sia questione di una settimana, dieci giorni”.

L’importanza di avere recuperato Badelj viene spiegata in poche parole dal mister: “Lui per il gruppo è un giocatore e un uomo importante. Vuoi per la sua esperienza, non solo per la sua grandissima qualità tecnica in mezzo al campo, ma anche per gli atteggiamenti dentro il campo. Averlo recuperato è importante per la squadra”.

Gli infortuni hanno però messo in mostra un centrocampo nuovo, con Frendrup che ha fatto il jolly e Thorsby generosissimo. “Bisogna basarsi soprattutto su che partite e che avversari andremo ad affrontare, è fondamentale, ed è una fortuna avere in quel reparto di centrocampo tante caratteristiche insieme. Badelj e Strootman hanno un certo tipo di atteggiamento tecnico; Thorsby, Kutlu e Frendrup ne hanno un altro; Jagiello ne ha un altro; Malinovskyi se gioca in mezzo è un altro tipo di giocatore. Gudmundsson sta giocando da seconda punta, ma in futuro potrà essere una grandissima mezzala offensiva. Sono tutte valutazioni che uno allena e che si vanno ad affrontare a seconda delle squadre che andiamo ad affrontare e quali strategie la squadra avversaria porterà nei nostri confronti. E soprattutto, dipende da quello che noi vogliamo fare noi contro questi tipi di squadra”.

Chi giocherà invece davanti contro l’Atalanta vista l’assenza di Retegui? “Sono valutazioni che ho fatto in settimana e che farò anche nelle ultime ore. C’è la possibilità di lavorare con giocatori che non danno punti di riferimento, ma anche con altri che ne diano un po’ di più e di velocità”.

Le due settimane sono trascorse a ranghi ridotti a Pegli per via degli impegni in Nazionale dei giocatori: “Chi è rimasto si è allenato alla grande, chi è andato in Nazionale ha giocato e continuato ad allenarsi, li ho trovati bene a livello fisico e di motivazioni”.

L’Atalanta, allenata da Gian Piero Gasperini, non è un avversario facile: “Incontriamo una big. Gasperini lo ha dimostrato nelle costruzioni delle proprie squadre, anno dopo anno, nelle risorse che hanno dentro la squadra, non solo chi parte tra gli undici, ma anche nei subentri. L’Atalanta ha giocatori di gamba, fisici, che alternano fisicità e qualità tecnica. Basti pensare a Scamacca e lo stesso De Kaetelare, a Pasalic a Lookman, a Muriel, Ederson e De Roon che abbinano qualità tecniche e gamba e velocità. I difensori centrali sanno affrontare l’uno contro uno con cinquanta metri alle spalle e aggrediscono sempre in avanti. Per quanto riguarda noi abbiamo lavorato in questi giorni e c’è il sono desiderio, la voglia e l’ambizione di giocare questa partita e di ripartire nel modo giusto, dalle prestazioni come l’ultima col Milan. C’è voglia di ripartire dal confrontarci contro una squadra forte”.

A proposito di Milan, dopo due settimane si rigioca dopo una sconfitta molto discussa. “Preferirei sempre giocare dopo le partite e soprattutto dopo certi tipi di sconfitte. Poi, per le nazionali c’è da fermarsi, c’è possibilità di rifiatare e allenarsi con chi rimane. Gli altri ragazzi hanno comunque giocato con le nazionali e sono rientrati non avendo problemi fisici, ed è un altro aspetto positivo. A livello mentale credo che sia una partita che dovremo approcciare al cento per cento e già da oggi dobbiamo essere mentalizzati dentro questa gara. L’Atalanta non concede molto, è una squadra molto aggressiva, che gioca l’uno contro uno a tutto campo. Gasperini è riuscito a creare un dna forte per questa squadra. Mi fa piacere rincontrarlo domani, Ho letto sue belle parole nei miei confronti, pubblicamente lo ringrazio. Ho lavorato con lui da giocatore e mi ha insegnato tanto”.

Tra i papabili titolari Gilardino valuterà Vasquez che torna con due amichevoli e 180 minuti nelle gambe, ma è uno degli elementi forse più importanti in questo Genoa. “Si è allenato ieri, si allenerà oggi, rispetto alla volta scorsa ha avuto un giorno di recupero in più. Sono valutazioni che farò ancora stasera e domattina. È un giocatore comunque importante per la nostra linea difensiva. Nelle ultime settimana ha giocato e ha dimostrato di avere solidità. Ci sono dei punti di riferimento che è difficile andare a cambiare e toccare. Considerato anche che Vogliacco si è allenato molto bene, che De Winter può essere impiegato su più ruoli, che Dragusin è tornato dalla Nazionale e sta bene, che Bani sta facendo un percorso importante in questo campionato di Serie A, forse uno dei migliori che sta facendo in questa categoria. Vasquez fa parte di un contesto di solidità difensiva che siamo riusciti a trovare e devo fare dei ragionamenti a riguardo. Soprattutto nei due o nei tre dietro in base a come ci schiereremo domani”.

I difensori centrali dell’Atalanta sono forti fisicamente, ma un po’ lenti. Potrebbe essere vantaggioso per Gudmundsson? “Sono giocatori europei in tutte le parti del campo. Hanno Djimsiti, Palomino e Toloi se rientrano, Kolasinac, Scalvini che ha giocato in nazionale: giocatori di alto livello. Le richieste del loro allenatore sono quelle di andare forti nei duelli, non hanno paura di concedere campo alle spalle: lo ricercano e lo vogliono. Dovremo sfruttare questa cosa ed essere bravi a controbattere colpo su colpo queste situazioni. L’Atalanta lavora molto sulle catene laterali, cercando di creare superiorità numerica, spesso svuotando il centrocampo. In base agli interpreti che giocheranno dall’inizio sarà un tipo di gioco diverso: se giocheranno con Scamacca sarà un’interpretazione della gara, se giocheranno Lookman e Muriel sarà una interpretazione differente”.