Vaccarezza stuzzica Sansa dopo l’inchiesta sulla moglie: “Solidarietà, tenga botta e non si dimetta”

Genova. Dopo la lunga discussione in aula della settimana scorsa sull’inchiesta per i festini a luci rosse che vede coinvolto il vicepresidente ligure Alessandro Piana (non indagato, ma solo menzionato), oggi a tenere banco in apertura della seduta del Consiglio regionale, seppure per pochi minuti, è stato il caso giudiziario che tocca la moglie di Ferruccio Sansa.

“È doveroso esprimere piena solidarietà al consigliere Sansa – ha esordito Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti -. Chi fa la nostra attività, quando ci sono vicende che riguardano la sua famiglia, finisce sui giornali e subisce la gogna mediatica. Spesso ci sono persone che ci marciano, purtroppo con qualche fuga di notizie che non vorremmo, magari distorta, e troppo spesso un giornalismo scandalistico che fa di queste cose le prime pagine dei giornali”. Quindi una nota di sarcasmo: “Volevo dirgli di tenere botta e non dimettersi. Mai il nostro gruppo userà questa vicenda per questioni politiche”.

Il consigliere d’opposizione, ex candidato presidente del campo progressista, ha subito replicato: “C’è una figura retorica in cui si dice tutto senza dire niente, si chiama preterizione. Lei ha fatto lo stesso. Ringrazio per la solidarietà ma non ne ho bisogno. Sono assolutamente sereno, ho anche saltato la missione istituzionale perché ci tenevo a venire e manifestare di non essere a disagio. Sono tranquillissimo, rifarei quello che ho fatto. Confido nel tempo e nella verità”.

Maria Valeria Valerio, avvocata e moglie di Ferruccio Sansa, è indagata insieme a un frate per concorso in circonvenzione di incapace nei confronti di un’anziana facoltosa, nata a Milano ma da anni residente a Bogliasco e morta a gennaio di quest’anno, di cui era amministratrice di sostegno. La professionista ha chiarito la sua posizione in una conferenza stampa: sarebbe stata lei stessa a invitare la donna a presentare un esposto ai carabinieri per denunciare di essere stata messa sotto tutela a sua insaputa. A Ferruccio Sansa, come anticipato dal quotidiano La Verità, è stato sequestrato un conto corrente cointestato con la moglie.

“Se fossimo come lui, oggi lo condanneremmo già anche se non è neanche indagato, lo metteremmo alla gogna media e social, chiederemmo le sue dimissioni e l’esilio perpetuo, punteremmo il dito su di lui e la sua famiglia magari con qualche foto rubata. E invece gli diciamo di non dimettersi“, aveva commentato il presidente Giovanni Toti su Facebook. Sulla stessa linea anche la Lega: “Se il consigliere regionale Ferruccio Sansa fosse coerente con la sua stessa logica da Robespierre oggi dovrebbe dimettersi. Restiamo garantisti e al consigliere Sansa auguriamo che, insieme alla moglie, riesca a dimostrare la più completa estraneità ai fatti”.