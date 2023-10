Usb: il 12 ottobre raccolta firme per legge di iniziativa popolare su reato di omicidio sul lavoro

Genova. L’Unione Sindacale di Base ha avviato la campagna nazionale di raccolta firme per sostenere la legge di iniziativa popolare che introduca nell’ordinamento italiano il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravissime e gravi ai danni di lavoratrici e lavoratori.

“La questione della sicurezza nei luoghi di lavoro − si legge in una nota − è divenuta oramai una piaga nel nostro Paese, che non si arresta nonostante tanti buoni propositi e tavoli governativi con le parti sociali. Si continua mettendo a rischio la vita di chi lavora costretto a stare su posti di lavoro con misure di sicurezza scarse o addirittura inesistenti, prescrizioni non rispettate, macchinari obsoleti oppure manomessi per aumentare la produttività, la tragedia del 31 agosto con 5 operai morti travolti da in treno l’ha reso ancora più evidente a tutti. Non è possibile rassegnarsi ad ascoltare le solite frasi di circostanza ma è necessario, per Usb, che in capo ai datori di lavoro vi possano essere pesanti responsabilità, anche di natura penale, in caso di non rispetto delle norme vigenti. L’Usb Liguria sta raccogliendo le firme per sostenere questa legge di iniziativa popolare. Obbiettivo 50 mila firme entro dicembre.

A Genova l’appuntamento è per giovedi 12 ottobre dalle 7,30 alle 10,30 in piazza della Vittoria 6.