Urtata da un’auto pirata sulla A10 verso Genova: la vittima dell’incidente cerca testimoni

Val Bormida. Urtata da un automobilista che, in autostrada, stava rientrando in corsia dopo un sorpasso e si è poi dato alla fuga: la vittima dell’incidente adesso cerca qualche testimone che possa aiutarla a denunciare il pirata della strada.

È accaduto sabato 28 ottobre, intorno alle 10.30, sulla A10 in direzione Genova. Poco dopo l’uscita di Arenzano la donna, residente in val Bormida, alla guida di una Mercedes Classe A color oro rosa si stava dirigendo verso il capoluogo ligure quando un’Audi nera con assetto sportivo che procedeva ad alta velocità le ha tagliato la strada per rimettersi nella sua corsia ma l’ha urtata violentemente causandole gravi danni alla parte anteriore sinistra.

Neppure un accenno di frenata, anzi, nel traffico con qualche manovra il conducente si è dileguato. Purtroppo la donna, per lo spavento e per il tentativo di rimanere in strada dopo l’impatto, non è riuscita a prendere il numero di targa. Appena ha potuto accostare ha chiamato la polizia ma non ha avuto finora informazioni utili.

“Faccio un appello: se qualcuno avesse assistito all’incidente, o fosse in possesso di una Dash cam che ha registrato il sinistro può contattare la redazione?”, dice la vittima dell’incidente, a cui è stato diagnosticato anche un lieve trauma cranico.