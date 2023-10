Uomo cammina lungo i binari tra Nervi e Quinto, circolazione rallentata per un’ora

Genova. Circolazione dei treni sulla linea Genova – La Spezia fortemente rallentata, tra le 13 e le 14, per la presenza di una persona lungo i binari della ferrovia all’altezza di via Murcarolo.

Le segnalazioni sono partite poco prima delle 13 dopo l’avvistamento di un uomo che camminava verso Quinto. Proprio in stazione a Quinto è stato intercettato l’uomo, dopo l’avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco e l’alert inviato agli agenti ella polizia ferroviaria.

L’uomo è stato riportato al sicuro e affidato, incolume, all’ambulanza del 118 per un controllo, ma non è stato necessario portarlo in ospedale. Sino alle 13 i treni hanno però viaggiato a velocità ridotta fra Quarto e Nervi, con rallentamenti fino a 20 minuti per un intercity e sei regionali.