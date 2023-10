“Una giornata particolare” con Cristoforo Colombo, stasera al Ducale l’anteprima della puntata

Genova. Stasera alle 21.00, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, viene proiettata in anteprima nazionale la puntata della trasmissione televisiva prodotta da La7 e condotta da Aldo Cazzullo, Una giornata particolare, dedicata a Cristoforo Colombo. Prima della proiezione una breve introduzione di Giacomo Montanari. L’ingresso è libero. La puntata verrà poi trasmessa in prima serata su La7 mercoledì 18 ottobre alle 21.00.

Dedicata all’impresa del navigatore genovese di cui oggi ricorre l’anniversario, la trasmissione sarà arricchita da spettacolari immagini in volo di Genova, Palos e Siviglia. Tra gli esperti coinvolti anche lo storico genovese Antonio Musarra, professore associato di storia medievale all’Università La Sapzienza di Roma, che oltre ad essere intervistato ha curato la revisione dei testi del programma, e la collega Anna Foa, membro del comitato scientifico della rassegna La Storia in Piazza. Protagonisti anche la storica e giurista Eva Cantarella, il filologo Giulio Busi, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il francescano e giornalista Padre Enzo Fortunato, la fisica Gabriella Greison, il velista Giovanni Soldini e il fotografo Sebastião Salgado.

L’impresa di Cristoforo Colombo

Sono le sei di mattina del 3 agosto 1492 quando da Palos de la Frontera, nel sud della Spagna, tre imbarcazioni capitanate da Cristoforo Colombo partono per un viaggio che le porterà, 70 giorni dopo, a scoprire l’America. Nato a Genova, si fa le ossa nel Mediterraneo, poi nei mari del Nord, si spinge fino in Irlanda e Islanda. E più naviga, più, nella sua testa si forma il germe di quella che diverrà una delle più grandi imprese nella storia dell’umanità: raggiungere il Levante passando per il Ponente. Mentre in Spagna la Reconquista dei Re Cattolici avanza a gonfie vele e i Mori – sotto il peso della croce – crollano, in Medio Oriente l’impero ottomano si espande senza intoppi andando a creare un blocco commerciale tra l’est e l’ovest. Se il blocco viene aggirato passando per Ponente, pensa Colombo, il suo nome sarà affermato per sempre nella storia. E diventerà ricco. Ricchissimo. E così, il navigatore italiano propone la sua idea dapprima a Giovanni II di Portogallo e poi a Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, i reali spagnoli.

Si ripercorrono le orme di Colombo partendo da Genova, dove nel 1451 nacque e visse, si cammina tra le vie del suo quartiere e si entra in quella che oggi, con un po’ di licenza storica, viene proposta come “casa sua” vicino a Porta Soprana. E poi ci sposta in Spagna, da Madrid alla Casa de Pilatos di Siviglia, dall’Alhambra di Granada dove il 2 gennaio 1492 si concluse la Reconquista all’Alcazar di Siviglia dove vissero i Re Cattolici, dal Monastero de La Rabida dove abitava Cristoforo Colombo in Spagna al porto di Palos dove partirono le tre imbarcazioni nella nostra giornata particolare.