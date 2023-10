Un concorso di idee per il futuro del contestato “cubo” di piazza Portello: in palio 4.000 euro

Genova. Un concorso di idee per decidere l’aspetto che avrà il “cubotto” di cemento di piazza Portello, l’ascensore di uscita dal futuro parcheggio interrato tanto contestato. Lo ha indetto la Progetti e Costruzioni S.p.A. in accordo con il Comune di Genova e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Genova, in collaborazione con l’ordine degli Architetti e l’Accademia Ligustica.

In palio ci sono 4.000 euro: potranno partecipare studenti italiani o stranieri delle Facoltà di Architettura o Ingegneria, delle scuole e degli Istituti di Design o delle Accademie di Belle Arti oltre a professionisti e artisti che potranno proporre soluzioni in partecipazione individuale o collettiva. Una risposta alle moltissime polemiche suscitate nei mesi scorsi dal cubo di cemento che ospita il vano dell’ascensore, aspramente criticato anche dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che lo aveva definito “immondo”.

Per mascherare l’impatto visivo della costruzione, in un luogo circondato da palazzi dei Rolli e a pochi passi dalla barocca via Garibaldi, sono emerse varie proposte, tra cui una sorta di “camouflage” con un’opera d’arte. Il Gruppo Viziano aveva rassicurato sul fatto che si sarebbe occupato della questione, e ora è arrivato il concorso di idee. Le domande di partecipazione insieme alla soluzione proposta e al curriculum vitae dovranno essere inviate via email all’indirizzo bandoportello@gruppoviziano.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 27 novembre. Allo scadere dei termini verrà resa pubblicata la composizione della commissione giudicatrice, che comunicherà la proposta vincitrice entro lunedì 11 dicembre.

Nel frattempo, i lavori per la realizzazione del parcheggio vanno avanti, con un po’ di ritardo rispetto al cronoprogramma. Rimosso l’impattante cantiere esterno, si va avanti nel sottosuolo, dove sono stati ricavati 29 box auto, tutti già venduti a prezzi tra i 50 e i 70mila euro. Sull’operazione incombono un esposto in Procura e un ricorso al Tar del principe Domenico Antonio Pallavicino.